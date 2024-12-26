Лепс с молодой невестой и Ольга Бузова: как Дима Билан отметил день рождения и почему раздал деньги пенсионерам

Дима Билан (Фото: соцсети Димы Билана)
Более миллиона рублей отдал Дима Билан в день своего 43-летия на благотворительность. Все средства певцу перечислили его друзья и поклонники в день рождения.
О том, почему Билан отказался от подарков на день рождения, кто пришел на шикарную вечеринку и кому отправили более миллиона рублей, расскажет редакция «Радио 1».
24 декабря певец Дима Билан отпраздновал свое 43-летие. Исполнитель намеренно отказался от подарков в праздник, подчеркнув, что для него лучшим презентом будет, если гости отправят любую сумму на благотворительность. Уточняется, что через специальный код можно было помочь одиноким пенсионерам, больным детям или отправить средства на закупку нужд для волонтеров.
Гостей Билан принимал в особняке на Волхонке. На входе гостей встречал детский хор в белых одеждах. Фуршетная зона была украшена детскими воспоминаниями исполнителя. Виниловые пластинки из 90-х, проигрыватели, старые кассеты, архивные фото Димы из детства и юности.
Среди гостей, посетивших праздник, были Яна Рудковская, Игорь Крутой, Иосиф Пригожин с дочерью Валерии Аней, Светлана Бондарчук с мужем, Ольга Бузова, Ксения Собчак, Григорий Лепс с 18-летней невестой Авророй Кибой, Филипп Киркоров, Александр Панайотов, Люся Чеботина и многие другие.
Певец признался журналистам, что последние 10 лет не отмечал день рождения публично, а сейчас вдруг захотелось собрать друзей и семью, обнять и обменяться теплыми словами. По словам Билана, он гордится своей аудиторией, друзьями и окружением.
Кстати, Дима рассказал, как в детстве спрашивал у отца, мол, что означает их фамилия «Белан» (Виктор Белан — имя артиста от рождения, до того, как он взял сценический псевдоним «Дима Билан»). Исполнитель поделился, что Белан — это «белый ангел».
Певица Пелагея, поздравляя Билана подчеркнула, что Дима — это «краш» ее маленькой дочери. Григорий Лепс, появившийся со своей 18-летней невестой Авророй, подарил имениннику свои авторские очки в шутку заметил, что если Билан будет петь его хиты, то он останется без работы. Филипп Киркоров напомнил гостям праздника, как много и давно Билан помогает бездомным котам и больным детям.
В этот вечер гости не только поднимали бокалы за Билана, но лакомились блюдами из праздничного меню, которое состояло из татарской, кавказской и русской кухни. Это была задумка именинника, чтобы даже через угощение погрузить своих друзей в свой мир детства, которое у Билана прошло в многонациональной атмосфере.
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Почему Билан отказался от денег
24 декабря певец Дима Билан отпраздновал свое 43-летие. Исполнитель намеренно отказался от подарков в праздник, подчеркнув, что для него лучшим презентом будет, если гости отправят любую сумму на благотворительность. Уточняется, что через специальный код можно было помочь одиноким пенсионерам, больным детям или отправить средства на закупку нужд для волонтеров.
«Сейчас важно отдавать себя. Тема благотворительности появилась в моей жизни еще в начале моего пути. Нужно делиться опытом и информацией. Мы решили сделать это открыто и адресно», — пояснил певец.
Как прошла вечеринка по случаю 43-летия Димы Билана
Гостей Билан принимал в особняке на Волхонке. На входе гостей встречал детский хор в белых одеждах. Фуршетная зона была украшена детскими воспоминаниями исполнителя. Виниловые пластинки из 90-х, проигрыватели, старые кассеты, архивные фото Димы из детства и юности.
Среди гостей, посетивших праздник, были Яна Рудковская, Игорь Крутой, Иосиф Пригожин с дочерью Валерии Аней, Светлана Бондарчук с мужем, Ольга Бузова, Ксения Собчак, Григорий Лепс с 18-летней невестой Авророй Кибой, Филипп Киркоров, Александр Панайотов, Люся Чеботина и многие другие.
Дима Билан и Ольга Бузова (Фото: соцсети Димы Билана)
Певец признался журналистам, что последние 10 лет не отмечал день рождения публично, а сейчас вдруг захотелось собрать друзей и семью, обнять и обменяться теплыми словами. По словам Билана, он гордится своей аудиторией, друзьями и окружением.
«За этот год произошло множество событий и открытий, были и трудные моменты. Мне очень важно увидеть каждого из вас, особенно тех, кого я люблю. Сегодня здесь будут мои родители, которые не всегда любили светскую жизнь, но мне удалось уговорить их прийти на мой праздник», — заявил исполнитель.
Дима Билан (Фото: соцсети Димы Билана)
Кстати, Дима рассказал, как в детстве спрашивал у отца, мол, что означает их фамилия «Белан» (Виктор Белан — имя артиста от рождения, до того, как он взял сценический псевдоним «Дима Билан»). Исполнитель поделился, что Белан — это «белый ангел».
Кто поздравил артиста
Певица Пелагея, поздравляя Билана подчеркнула, что Дима — это «краш» ее маленькой дочери. Григорий Лепс, появившийся со своей 18-летней невестой Авророй, подарил имениннику свои авторские очки в шутку заметил, что если Билан будет петь его хиты, то он останется без работы. Филипп Киркоров напомнил гостям праздника, как много и давно Билан помогает бездомным котам и больным детям.
Дима Билан (Фото: соцсети Димы Билана)
«Дима — мой лучший друг. Мы рядом уже двадцать лет. Всякое бывало, но такого доброго и замечательного друга, как Дима, сложно найти. Мы понимаем друг друга без слов, — рассказала продюсер Яна Рудковская.
В этот вечер гости не только поднимали бокалы за Билана, но лакомились блюдами из праздничного меню, которое состояло из татарской, кавказской и русской кухни. Это была задумка именинника, чтобы даже через угощение погрузить своих друзей в свой мир детства, которое у Билана прошло в многонациональной атмосфере.
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Екатерина Коршунова