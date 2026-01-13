«Хотел исчезнуть»: Гвинет Пэлтроу рассказала о реакции сына на откровенные сцены в фильме
Сын актрисы Гвинет Пэлтроу был смущён откровенными сценами с матерью
Гвинет Пэлтроу поделилась забавной историей о реакции своего 19-летнего сына Мозеса на откровенные сцены с её участием в новом фильме «Марти Суприм». Об этом сообщает People.
Во время пресс-конференции в Санта-Монике актриса призналась, что наследник был крайне смущён увиденным — настолько, что «хотел исчезнуть».
«О боже! Мой бедный сын. Представляете, каково было, когда он пришёл на премьеру в Лос-Анджелесе? Он хотел испариться», — рассказала Пэлтроу.В фильме Гвинет играет вместе с Тимоти Шаламе, который исполняет роль Марти Маузера — продавца обуви, мечтающего стать лучшим игроком в настольный теннис в Нью-Йорке 1950-х годов. Режиссёром картины выступил Джош Сафди.
Ранее актриса признавалась в интервью Vanity Fair, что в фильме есть значительное количество откровенных сцен. При этом она подчеркнула, что в своей карьере иногда отказывалась от подобных эпизодов — например, в фильме «Большие надежды» она отказалась от сцены с Итаном Хоуком, переживая о реакции своего отца.