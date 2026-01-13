«Хотел исчезнуть»: Гвинет Пэлтроу рассказала о реакции сына на откровенные сцены в фильме

13 января 2026, 21:57

Сын актрисы Гвинет Пэлтроу был смущён откровенными сценами с матерью

Гвинет Пэлтроу (Фото: Instagram* / @gwynethpaltrow)

Гвинет Пэлтроу поделилась забавной историей о реакции своего 19-летнего сына Мозеса на откровенные сцены с её участием в новом фильме «Марти Суприм». Об этом сообщает People.





Во время пресс-конференции в Санта-Монике актриса призналась, что наследник был крайне смущён увиденным — настолько, что «хотел исчезнуть».





«О боже! Мой бедный сын. Представляете, каково было, когда он пришёл на премьеру в Лос-Анджелесе? Он хотел испариться», — рассказала Пэлтроу.