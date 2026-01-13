Звезда «Аватара» Зои Салдана стала самой кассовой актрисой за всю историю кино
Зои Салдана, исполнившая роль Нейтири в культовом «Аватаре» Джеймса Кэмерона, официально признана самой кассовой актрисой в истории кинематографа. Об этом свидетельствуют данные аналитической платформы Streamdorm.
Звание перешло к ней от Скарлетт Йоханссон после выхода фильма «Аватар: Путь воды», который собрал в мировом прокате более миллиарда долларов.
Общие кассовые сборы картин с участием Салданы превышают 15 миллиардов долларов. Существенный вклад в этот результат внесли не только фильмы франшизы «Аватар», но и супергеройская сага «Стражи Галактики», где актриса сыграла Гамору.
В рейтинг самых кассовых актёров также вошли Сэмюэл Л. Джексон, Роберт Дауни-младший и Крис Пратт, однако именно Зои Салдана на сегодняшний день занимает первое место по совокупным сборам.
