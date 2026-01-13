Звезда «Аватара» Зои Салдана стала самой кассовой актрисой за всю историю кино

13 января 2026, 21:33

Зои Салдана забрала у Скарлетт Йоханссон звание самой кассовой актрисы

Зои Салдана (Фото: Instagram* / @zoesaldana)

Зои Салдана, исполнившая роль Нейтири в культовом «Аватаре» Джеймса Кэмерона, официально признана самой кассовой актрисой в истории кинематографа. Об этом свидетельствуют данные аналитической платформы Streamdorm.