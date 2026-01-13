«Не доглядели»: Полина Диброва ответила на слухи о схожести её детей с Товстиком

13 января 2026, 20:51

Полина Диброва ответила на обсуждения схожести её сына с дочерью Товстика

Полина Диброва (Фото: Instagram* @polinadibrova)

Полина Диброва выступила с опровержением в своём блоге. Она отрицает слухи о том, что отцом её сына является бизнесмен Роман Товстик.





Поводом для сплетен стало обсуждение в сети. Пользователи отмечали сходство во внешности сына модели и дочери Товстика. Диброва ответила на эти сравнения. Она заявила, что её сын имеет внешнее сходство с бьюти-блогером Алексеем Жидковским.

«Хочу заметить, что сплетники не доглядели. Ведь ещё на ребят похожи Линдси Лохан и Алексей Жидковский. Как думаете, Линдси согласится на тест ДНК?» — иронично спросила модель.