«Не доглядели»: Полина Диброва ответила на слухи о схожести её детей с Товстиком
Полина Диброва ответила на обсуждения схожести её сына с дочерью Товстика
Полина Диброва выступила с опровержением в своём блоге. Она отрицает слухи о том, что отцом её сына является бизнесмен Роман Товстик.
Поводом для сплетен стало обсуждение в сети. Пользователи отмечали сходство во внешности сына модели и дочери Товстика. Диброва ответила на эти сравнения. Она заявила, что её сын имеет внешнее сходство с бьюти-блогером Алексеем Жидковским.
«Хочу заметить, что сплетники не доглядели. Ведь ещё на ребят похожи Линдси Лохан и Алексей Жидковский. Как думаете, Линдси согласится на тест ДНК?» — иронично спросила модель.Этой фразой Диброва высмеяла логику распространителей слухов. Помимо этого, Полина отреагировала и на критику её совместных фото с Романов Товстиком. Она жёстко ответила хейтерам и дала понять, что скрывать отношения больше не собирается.