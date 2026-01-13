Кристина Орбакайте повторила трогательный снимок с дочерью спустя 12 лет

13 января 2026, 20:41

Кристина Орбакайте показала, как изменилась её дочь Клавдия за 12 лет

Кристина Орбакайте с дочерью Клавдией (Фото: Instagram* / @orbakaite_k)

Кристина Орбакайте вместе с семьёй проводит отпуск в Германии и делится теплыми моментами поездки с подписчиками.





Накануне 54-летняя певица опубликовала в блоге серию фотографий, сделанных на фоне знаменитых Бранденбургских ворот в Берлине. Однако особое внимание поклонников привлёк кадр с дочерью Клавдией, который стал точным повторением снимка, сделанного 12 лет назад.



Архивное фото запечатлело Кристину с совсем маленькой дочерью на руках, а на новом снимке мама и дочь уже стоят рядом, обнявшись. Контраст между кадрами наглядно показывает, как быстро летит время.



Кристина Орбакайте с дочерью Клавдией (Фото: Instagram* / @orbakaite_k)

«Берлин, 12 лет спустя», — лаконично подписала публикацию Орбакайте.