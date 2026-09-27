«Тромба не было»: Вадим Такменёв раскрыл истинную причину смерти Сергея Соседова

27 сентября 2026, 09:33

Вадим Такменёв заявил, что Сергей Соседов погиб в результате несчастного случая

Сергей Соседов (Фото: кадр из шоу «Алёна, блин!»)

Заместитель генерального продюсера АО «Телекомпания НТВ» Вадим Такменёв сообщил, что музыкальный критик Сергей Соседов умер из-за несчастного случая. Его слова приводит издание VOICE.





Соседов внезапно ушёл из жизни в Якутии — он упал на лестнице в отеле. При этом некоторые блогеры начали утверждать, что Сергей имел проблемы со здоровьем, а его смерть могла наступить из-за тромба. Однако Такменёв возмутился этими слухами.

«Я хочу ответить на все грязные инсинуации в интернете и самые разные версии. О чём только не пишут! У нас есть официальное заключение — это действительно несчастный случай. Никакого оторвавшегося тромба не было. Он упал и получил травму, несовместимую с жизнью», — сказал Вадим Анатольевич.