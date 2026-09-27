Внук Евгения Петросяна купил трёхкомнатную квартиру в Бруклине за 140 млн рублей
31-летний внук Евгения Петросяна купил трёхкомнатную квартиру в престижном районе Нью-Йорка и заплатил почти 140 млн рублей. Об этом информирует Telegram-канал SHOT.
Андреас Петросян — сын дочери юмориста Викторины — вместе с женой приобрёл недвижимость в районе Prospect Heights в Бруклине. Квартира площадью около 112 квадратов занимает третий этаж. Внутри есть три спальни, две ванные комнаты, просторная гостиная и кухня.
Пара отдала за жильё $1 675 418 — около 140 млн рублей. Ранее помещение продавали на $260 тысяч дешевле, но цену подняли после того, как в агентстве недвижимости узнали об интересе внука российского юмориста.
Нью-Йорк уже давно стал для Андреаса постоянным местом жительства. Он занимается искусством и публицистикой. Его жена Эльвия Уилк — американская писательница и редактор. Пара поженилась 7 сентября 2024 года, хотя ещё до свадьбы они жили вместе и публиковали совместные тексты.
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