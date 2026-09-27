«Решила подглядеть»: Зепюр Брутян призналась, что отслеживает переписки мужа

27 сентября 2026, 08:35

Зепюр Брутян рассказала, что проверяет телефон Павла Прилучного

Зепюр Брутян (Фото: Instagram* @zepyur_brutyan)

Актриса Зепюр Брутян рассказала, что иногда проверяет телефон своего мужа Павла Прилучного. Об этом стало известно из её личного блога.





Прилучный состоит в браке с Брутян с 2022 года. Пара воспитывает трёхлетнего сына Микаэля. Со стороны отношения супругов выглядят идеальными. Однако теперь актриса намекнула, что время от времени просматривает телефон мужа.



Звезда сериала «В клетке» опубликовала фото, на котором виден телефон Павла с открытой перепиской. Главный «мажор» страны вёл забавную беседу с искусственным интеллектом. Он заставил ИИ написать слово «май» и ответил в духе детских шуток. «Собеседник» поддержал настрой актёра.

«Когда решила подглядеть, о чём мой муж общается с ИИ», — написала Брутян.