«Хотел меня уничтожить»: Волочкова раскрыла, почему никогда не вернётся к Керимову
Волочкова заявила, что не хочет возобновлять отношения с Сулейманом Керимовым
Знаменитая балерина Анастасия Волочкова впервые рассказала, что не хочет возобновлять отношения с бизнесменом Сулейманом Керимовым.
В беседе с Общественной Службой Новостей Волочкова отметила, что ни один мужчина, с которым она строила отношения, не сравнится с Сулейманом Абусаидовичем.
«Это так и есть. Керимов стоит выше всех среди тех кавалеров, которые за мной ухаживали. Он был готов весь мир мне подарить. Но в итоге стал тем человеком, который меня хотел уничтожить. По этой причине моё сердце для Сулеймана закрыто навсегда. Я не прощаю предательств», — сказала артистка.Она уточнила, что не собирается в будущем строить серьёзные отношения с кем-либо, потому что у неё нет на это сил и времени.