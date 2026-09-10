Торнике Квитатиани женился на девушке, которая младше его на 13 лет
Российский борец вольного стиля Торнике Квитатиани женился на молодой возлюбленной.
Как выяснил Super, прямо сейчас в «Лапино Холл» проходит свадьба Торнике и Дианы Кардава. Девушка младше спортсмена примерно на 13 лет.
Пара на празднике явно не экономила и организовала торжество по высшему разряду: повсюду горят свечи, стоят живые цветы, а над гостями висят роскошные стеклянные люстры. Молодожёны выбрали традиционный грузинский стиль.
Гостей, как и полагается, немало — они занимают просторный зал и активно участвуют в празднике. Из звёздных друзей пары заметили Павла и Надежду Мамаевых, Курбана Омарова с женой Валерией и Артёма Калайджяна с супругой. Все они пришли поздравить Торнике и Диану и провести этот вечер вместе с ними.
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