«Хотел поздравить со свадьбой, но было уже поздно»: Расторгуев об однодневном браке Матвиенко и Джуны

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Композитор Игорь Матвиенко был женат на ясновидящей Джуне, однако брак продлился всего сутки. В рамках программы «Шоу Воли» на ТНТ Николай Расторгуев рассказал, что хотел поздравить друга со свадьбой, но не успел.
Ведущий Павел Воля задал композитору вопрос о его браке с Джуной.
Но откровенничать на эту тему Матвиенко не захотел. При этом Николай Расторгуев отметил, что планировал поздравить его со свадьбой, однако опоздал.
Еще несколько лет назад Матвиенко охотно говорил о романе с Джуной. По его словам, он сделал ей предложение ради совместного творчества.
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«Да, была такая история», — подтвердил продюсер.
Но откровенничать на эту тему Матвиенко не захотел. При этом Николай Расторгуев отметил, что планировал поздравить его со свадьбой, однако опоздал.
«Хотел поздравить со свадьбой, но было уже поздно», — сказал Расторгуев.
Еще несколько лет назад Матвиенко охотно говорил о романе с Джуной. По его словам, он сделал ей предложение ради совместного творчества.
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Элина Позднякова