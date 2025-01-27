«Нет и следа»: Брухунова пережила «апокалипсис» на Мальдивах

Татьяна Брухунова (Фото: соцсети)
Тропический ливень на Мальдивах пережила молодая супруга сатирика Евгения Петросяна Татьяна Брухунова. Об этом она рассказала в социальных сетях.
«Многих вчера напугал тропический ливень. Но те, кто хотя бы однажды отдыхал на островах, прекрасно знает, что это как быстро начинается, так быстро и заканчивается. Сегодня уже замечательная погода — светит солнце, очень приятный обдувающий ветерок. Нет и следа от вчерашнего апокалипсиса», — пояснила Брухунова.
Накануне 35-летняя женщина опубликовала в соцсети фотографию в купальнике. Пользователи незамедлительно оценили фигуру Брухуновой.
Перед этим стало известно, кого попыталась соблазнить Татьяна Брухунова.
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Никита Кротов