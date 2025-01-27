«Крайне слабое кино»: Логинов раскритиковал «Анору» с Юрием Борисовым

Режиссер и оператор фильма «Анора» не смогли раскрыть персонажей в киноленте, за которую актер Юрий Борисов номинирован на «Оскар». Об этом в соцсетях написал актер Виктор Логинов, известный по сериалу «Счастливы вместе». Он сделал акцент, что сами актеры безусловно талантливы.