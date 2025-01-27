«Крайне слабое кино»: Логинов раскритиковал «Анору» с Юрием Борисовым

Виктор Логинов (Фото: соцсети)
Режиссер и оператор фильма «Анора» не смогли раскрыть персонажей в киноленте, за которую актер Юрий Борисов номинирован на «Оскар». Об этом в соцсетях написал актер Виктор Логинов, известный по сериалу «Счастливы вместе». Он сделал акцент, что сами актеры безусловно талантливы.
«Простите. «Анора» — крайне слабое кино. Со всеми вытекающими. Вот о чем это кино? Молодая проститутка повелась на красивую жизнь и обломилась. Где арка хоть одного из персонажей? Нет там главного — любви. Никто никого не любит. Как у Довлатова», — считает Логинов.Стоит еще раз подчеркнуть, что Логинов считает слабым именно фильм, а не коллег по цеху.
«…Они, безусловно, все талантливы, Дарья Екамасова прекрасна…» — добавил Логинов.
Юрий Борисов — первый российский актер, номинированный на «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана. Номинация состоится в марте в Лос-Анджелесе.
Перед этим стало известно, за что коллеги невзлюбили Юрия Борисова, и как сейчас живет актер.
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