Познакомились на трассе: почему Плющенко бросил беременную жену перед родами и что разрушило его брак с дочерью «короля парилок»

Мария Ермак и Евгений Плющенко (Фото: кадр из д/ф «Евгений Плющенко. Бесконечная дуэль»)
Роман известного фигуриста и тренера Евгения Плющенко и дочери влиятельного бизнесмена Георгия Ермака начался в 2005 году. Отношения пары привели к браку и рождению сына, однако их счастливая совместная жизнь довольно быстро закончилась.
О том, кто такая Мария Ермак, почему распался ее брак с Евгением Плющенко и как она живет сегодня — в материале «Радио 1».
Мария Ермак родилась в 1986 году в семье, которая занимает определенное место среди самых богатых и влиятельных в Петербурге. Ее отец, Георгий Ермак, начинал свой путь как банщик, но благодаря предпринимательскому таланту и стремлению к лучшей жизни стал владельцем сети парилок и успешным бизнесменом. Ее мать, Анна Ермак, также известна как успешная бизнесвумен.
Детство и юность Мария провела в курортной зоне Лисий Нос в элитном коттедже. Со временем у девушки появился даже собственный автопарк. Все ее желания немедленно исполнялись родителями. Одним из хобби Марии была музыка, она даже выпустила несколько альбомов с песнями.
Фигурист Евгений Плющенко познакомился со своей первой будущей супругой на питерской трассе. Он заметил привлекательную брюнетку за рулем кабриолета и решил ее догнать, чтобы познакомиться. Этой брюнеткой оказалась 19-летняя студентка социологического факультета Мария Ермак.
В начале их знакомства она была неприступна, а спортсмена привлекла необычная внешность девушки. В тот период Евгений был известен как трехкратный чемпион мира. Стоит отметить, что в момент встречи с Ермак Плющенко состоял в отношениях с Ульяной Петровой. Спустя время дружба Евгения с Марией переросла в отношения.
Татьяна Плющенко, мать известного фигуриста, сразу полюбила Марию Ермак и считала ее идеальной невесткой. Для Татьяны Васильевны было важно, что Мария уважает и поддерживает хобби и работу ее сына, понимает его загруженный график, а также часто сопровождает мужчину на тренировках и соревнованиях.
В скором времени после начала их совместной жизни Евгений сделал Марии предложение. 18 июня 2005 года состоялась их свадьба в ЗАГСе на Английской набережной в Петербурге. Торжество прошло в престижном ресторане «Астория» и собрало множество родственников и близких. Одним из почетных гостей на празднике стала Валентина Матвиенко, на тот момент губернатор Санкт-Петербурга. Свадьба Плющенко и Ермак стала ярким событием в мире шоу-бизнеса и спорта.
Отношения между возлюбленными после свадьбы быстро испортились, несмотря на роскошные условия жизни в центре Петербурга в трехкомнатной квартире с евроремонтом. Мария оказалась ревнивой и придирчивой, регулярно устраивала скандалы. Она проявляла ревность не только к работе Плющенко, но и к его матери.
Несмотря на то, что Мария была беременна, и супруги ждали рождения первенца, Плющенко решил уйти из семьи. Ожидая завершения Олимпиады-2006 в Турине, Мария надеялась, что муж прекратит заниматься фигурным катанием и присоединится к ее отцу в бизнесе. Близкие Ермак видели Плющенко в семейном бизнесе и не хотели, чтобы тот продолжал спортивную карьеру, однако он все-таки закончил эти отношения.
15 июня 2006 года у пары родился сын Егор. Мария Ермак записала его на свою девичью фамилию. Зимой 2008 года Евгений и Мария развелась. После развода Мария пыталась уладить отношения и отметить Новый год вместе с бывшим мужем, но он отказался от этого. Затем начались долгие судебные разбирательства, в ходе которых экс-супруги делили имущество и решали вопросы по поводу опеки над сыном. Мария запретила Евгению и его семье видеться с ребенком и периодически обвиняла его в неуплате алиментов, хотя мать Евгения утверждала обратное.
В августе 2008 года Ермак вновь вышла замуж за коллегу своего отца, петербургского бизнесмена по имени Артем. Однако и эти отношения скоро закончились.
О нынешней жизни Марии Ермак известно немного. После нескольких попыток изменить свой имидж и найти себя, она пока не нашла счастье на личном фронте. Сегодня Мария не препятствует встречам своего сына с отцом.
Мальчик, как и его знаменитый отец, увлечен спортом и достиг в нем значительных успехов. Сам Плющенко редко упоминает о своем старшем сыне, предпочитая говорить о достижениях своего младшего сына Александра, в медиапространстве он больше известен как «Гном Гномыч».
В настоящее время бывшая супруга знаменитого фигуриста Евгения Плющенко скрывает свою жизнь от посторонних глаз.
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Кто такая Мария Ермак
Мария Ермак родилась в 1986 году в семье, которая занимает определенное место среди самых богатых и влиятельных в Петербурге. Ее отец, Георгий Ермак, начинал свой путь как банщик, но благодаря предпринимательскому таланту и стремлению к лучшей жизни стал владельцем сети парилок и успешным бизнесменом. Ее мать, Анна Ермак, также известна как успешная бизнесвумен.
Детство и юность Мария провела в курортной зоне Лисий Нос в элитном коттедже. Со временем у девушки появился даже собственный автопарк. Все ее желания немедленно исполнялись родителями. Одним из хобби Марии была музыка, она даже выпустила несколько альбомов с песнями.
Знакомство на трассе
Фигурист Евгений Плющенко познакомился со своей первой будущей супругой на питерской трассе. Он заметил привлекательную брюнетку за рулем кабриолета и решил ее догнать, чтобы познакомиться. Этой брюнеткой оказалась 19-летняя студентка социологического факультета Мария Ермак.
Мария Ермак и Евгений Плющенко (Фото: соцсети)
В начале их знакомства она была неприступна, а спортсмена привлекла необычная внешность девушки. В тот период Евгений был известен как трехкратный чемпион мира. Стоит отметить, что в момент встречи с Ермак Плющенко состоял в отношениях с Ульяной Петровой. Спустя время дружба Евгения с Марией переросла в отношения.
Свадьба
Татьяна Плющенко, мать известного фигуриста, сразу полюбила Марию Ермак и считала ее идеальной невесткой. Для Татьяны Васильевны было важно, что Мария уважает и поддерживает хобби и работу ее сына, понимает его загруженный график, а также часто сопровождает мужчину на тренировках и соревнованиях.
В скором времени после начала их совместной жизни Евгений сделал Марии предложение. 18 июня 2005 года состоялась их свадьба в ЗАГСе на Английской набережной в Петербурге. Торжество прошло в престижном ресторане «Астория» и собрало множество родственников и близких. Одним из почетных гостей на празднике стала Валентина Матвиенко, на тот момент губернатор Санкт-Петербурга. Свадьба Плющенко и Ермак стала ярким событием в мире шоу-бизнеса и спорта.
Семейная жизнь и скандальный развод
Отношения между возлюбленными после свадьбы быстро испортились, несмотря на роскошные условия жизни в центре Петербурга в трехкомнатной квартире с евроремонтом. Мария оказалась ревнивой и придирчивой, регулярно устраивала скандалы. Она проявляла ревность не только к работе Плющенко, но и к его матери.
Несмотря на то, что Мария была беременна, и супруги ждали рождения первенца, Плющенко решил уйти из семьи. Ожидая завершения Олимпиады-2006 в Турине, Мария надеялась, что муж прекратит заниматься фигурным катанием и присоединится к ее отцу в бизнесе. Близкие Ермак видели Плющенко в семейном бизнесе и не хотели, чтобы тот продолжал спортивную карьеру, однако он все-таки закончил эти отношения.
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15 июня 2006 года у пары родился сын Егор. Мария Ермак записала его на свою девичью фамилию. Зимой 2008 года Евгений и Мария развелась. После развода Мария пыталась уладить отношения и отметить Новый год вместе с бывшим мужем, но он отказался от этого. Затем начались долгие судебные разбирательства, в ходе которых экс-супруги делили имущество и решали вопросы по поводу опеки над сыном. Мария запретила Евгению и его семье видеться с ребенком и периодически обвиняла его в неуплате алиментов, хотя мать Евгения утверждала обратное.
В августе 2008 года Ермак вновь вышла замуж за коллегу своего отца, петербургского бизнесмена по имени Артем. Однако и эти отношения скоро закончились.
Мария Ермак сейчас
О нынешней жизни Марии Ермак известно немного. После нескольких попыток изменить свой имидж и найти себя, она пока не нашла счастье на личном фронте. Сегодня Мария не препятствует встречам своего сына с отцом.
Евгений Плющенко с сыном Егором (Фото: соцсети)
Мальчик, как и его знаменитый отец, увлечен спортом и достиг в нем значительных успехов. Сам Плющенко редко упоминает о своем старшем сыне, предпочитая говорить о достижениях своего младшего сына Александра, в медиапространстве он больше известен как «Гном Гномыч».
В настоящее время бывшая супруга знаменитого фигуриста Евгения Плющенко скрывает свою жизнь от посторонних глаз.
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