«Хотел заплатить Филиппу»: Валентина Алексеева раскрыла подробности ревности возлюбленного
Валентина Алексеева призналась, что жених ревновал её к Филиппу Киркорову
«Мисс Россия — 2024» Валентина Алексеева рассказала о ревности своего возлюбленного, бизнесмена Ильи Мительмана, к Филиппу Киркорову. В интервью Лауре Джугелии модель также опровергла слухи о том, что предприниматель якобы оплатил ей пиар-продвижение при участии поп-короля.
По словам Валентины, с Киркоровым она познакомилась ещё до начала отношений с Мительманом. В первое время бизнесмен, как утверждает девушка, ревновал её к артисту. Чтобы разрешить ситуацию, Алексеева даже организовала для них встречу в ресторане, где мужчины смогли познакомиться лично.
«В какой-то момент Илья хотел заплатить Филиппу, чтобы он перестал со мной куда-то ходить. Он сидел переживал до момента, пока я всё не объяснила и мы все не познакомились», — рассказала модель.Алексеева также объяснила, почему, по её мнению, публика постоянно обсуждает её отношения с Киркоровым. Она считает, что яркие совместные появления привлекают внимание аудитории и быстро распространяются в социальных сетях, из-за чего у людей могут возникать подозрения в постановочном характере их общения.
«Я понимаю, почему все так думают. У Филиппа было много девушек. У нас просто настолько яркая и красивая пара с Филиппом, поэтому каждое наше появление сильно разлетается по соцсетям и все думают, что это какой-то пиар», — отметила Валентина.