«Хотел заплатить Филиппу»: Валентина Алексеева раскрыла подробности ревности возлюбленного

28 октября 2026, 16:38

Валентина Алексеева призналась, что жених ревновал её к Филиппу Киркорову

Валентина Алексеева и Филипп Киркоров (Фото: Instagram* / @viallentinka)

«Мисс Россия — 2024» Валентина Алексеева рассказала о ревности своего возлюбленного, бизнесмена Ильи Мительмана, к Филиппу Киркорову. В интервью Лауре Джугелии модель также опровергла слухи о том, что предприниматель якобы оплатил ей пиар-продвижение при участии поп-короля.





По словам Валентины, с Киркоровым она познакомилась ещё до начала отношений с Мительманом. В первое время бизнесмен, как утверждает девушка, ревновал её к артисту. Чтобы разрешить ситуацию, Алексеева даже организовала для них встречу в ресторане, где мужчины смогли познакомиться лично.





«В какой-то момент Илья хотел заплатить Филиппу, чтобы он перестал со мной куда-то ходить. Он сидел переживал до момента, пока я всё не объяснила и мы все не познакомились», — рассказала модель.

«Я понимаю, почему все так думают. У Филиппа было много девушек. У нас просто настолько яркая и красивая пара с Филиппом, поэтому каждое наше появление сильно разлетается по соцсетям и все думают, что это какой-то пиар», — отметила Валентина.