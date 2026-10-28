Клава Кока и Дима Масленников заинтриговали поклонников: пара может ждать первенца

28 октября 2026, 16:18

Клава Кока спровоцировала слухи о беременности после свадьбы с Масленниковым

Клава Кока и Дима Масленников (Фото: Instagram* / @klavacoca)

Клава Кока и Дима Масленников спровоцировали слухи о возможном пополнении в семье. Поклонники обратили внимание на поведение пары во время пресс-завтрака шоу «Три острова», ведущими которого стали молодожёны.