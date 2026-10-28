Клава Кока и Дима Масленников заинтриговали поклонников: пара может ждать первенца
Клава Кока и Дима Масленников спровоцировали слухи о возможном пополнении в семье. Поклонники обратили внимание на поведение пары во время пресс-завтрака шоу «Три острова», ведущими которого стали молодожёны.
В августе этого года Клава и Дима сыграли свадьбу. На мероприятии они появились вместе и позировали перед фотографами, однако от общения с журналистами отказались. При этом, как отмечает издание Super, супруги заметно прикрывали живот певицы, что и стало поводом для обсуждений в сети.
Ранее Клава не раз рассказывала в интервью, что мечтает о детях. Однако о возможной беременности или скором уходе в декрет артистка пока публично не сообщала.
Пока неизвестно, есть ли у слухов реальные основания. Сами Клава Кока и Дима Масленников ситуацию не комментировали, поэтому говорить о скором пополнении в семье преждевременно.
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