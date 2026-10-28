«Друзья помогут»: Стало известно, сколько Долина потратит на борьбу с дипфейками
Директор Пудовкин: Долиной в борьбе с дипфейками помогут без предоплаты друзья
Директор Ларисы Долиной Сергей Пудовкин сообщил, что певица может избежать крупных расходов на борьбу с дипфейками.
В беседе с изданием «Абзац» Пудовкин отметил, что друзья и знакомые юристы помогут артистке.
«К счастью, у Ларисы Долиной за её очень длинную и очень яркую карьеру появилось большое количество и поклонников, и друзей в разных сферах, в том числе и юристы, адвокаты, да просто хорошие друзья, которые помогают. Мне кажется, что этот вопрос будет решён при поддержке таких больших известных адвокатских контор и юристов с нашей стороны без оплаты», — пояснил он.По словам представителя певицы, адвокаты и юридические компании, которые будут представлять интересы Долиной, смогут получать вознаграждение в виде процента от выигранных исков. Претензии в первую очередь коснутся организаций, которые незаконно используют имя, изображение и творчество артистки в коммерческих целях.