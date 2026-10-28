«Вальке желаю учиться»: «Мисс Россия — 2022» Анна Линникова раскритиковала Валентину Алексееву
Анна Линникова резко высказалась о Валентине Алексеевой после слов о депрессии
«Мисс Россия — 2022» Анна Линникова публично высказалась о модели Валентине Алексеевой, известной как «Мисс БРИКС». Поводом для новой волны разногласий между девушками стало видео, в котором Валентина рассуждала о депрессии и заявила, что такого диагноза якобы не существует и его исключили из перечня заболеваний.
Высказывание Алексеевой вызвало резкую реакцию Линниковой. Анна не согласилась с позицией модели и подвергла критике ее публичные заявления, а также затронула тему образования и профессиональных знаний.
«Как состоятельные российские мужчины смотрят на глупых женщин, над которыми все публично смеются? Я этого никогда не пойму. Мне очень жаль врачей. Это первый момент. Второй момент, мне хочется, чтобы девушки понимали, что в современном мире просто красоты недостаточно. <…> Вальке желаю учиться», — заявила Анна.Так, Линникова дала понять, что считает знания и образование не менее важными, чем привлекательную внешность, особенно когда речь идет о публичных высказываниях на серьезные темы.
При этом утверждение о том, что депрессия не существует или исключена из перечня заболеваний, не соответствует медицинским представлениям: депрессия признана заболеванием и описана в международных классификациях. Поэтому подобные заявления могут вводить аудиторию в заблуждение.