«Вальке желаю учиться»: «Мисс Россия — 2022» Анна Линникова раскритиковала Валентину Алексееву

28 октября 2026, 16:25

Анна Линникова резко высказалась о Валентине Алексеевой после слов о депрессии

Анна Линникова (Фото: Instagram* / @anna__linnikova)

«Мисс Россия — 2022» Анна Линникова публично высказалась о модели Валентине Алексеевой, известной как «Мисс БРИКС». Поводом для новой волны разногласий между девушками стало видео, в котором Валентина рассуждала о депрессии и заявила, что такого диагноза якобы не существует и его исключили из перечня заболеваний.





Высказывание Алексеевой вызвало резкую реакцию Линниковой. Анна не согласилась с позицией модели и подвергла критике ее публичные заявления, а также затронула тему образования и профессиональных знаний.





«Как состоятельные российские мужчины смотрят на глупых женщин, над которыми все публично смеются? Я этого никогда не пойму. Мне очень жаль врачей. Это первый момент. Второй момент, мне хочется, чтобы девушки понимали, что в современном мире просто красоты недостаточно. <…> Вальке желаю учиться», — заявила Анна.