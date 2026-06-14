«Хотела бы родиться именно у тебя»: дочь Даны Борисовой обратилась к маме

14 июня 2026, 12:09

Дочь Даны Борисовой трогательно поздравила маму с 50-летием после конфликтов

Дана Борисова с дочерью (Фото: Instagram* / @danaborisova_official)

Дочь телеведущей Даны Борисовой Полина публично поздравила маму с юбилеем и растрогала подписчиков тёплым обращением.