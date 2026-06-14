«Хотела бы родиться именно у тебя»: дочь Даны Борисовой обратилась к маме
Дочь телеведущей Даны Борисовой Полина публично поздравила маму с юбилеем и растрогала подписчиков тёплым обращением.
В день 50-летия звезды девушка призналась, что, несмотря на непростые отношения и прошлые конфликты, очень любит свою мать.
В своём послании Полина назвала Борисову ласковыми прозвищами и отметила, что счастлива быть её дочерью. По словам девушки, даже во всех следующих жизнях она хотела бы родиться именно у неё.
Полина призналась, что ценит моменты, которые они проводят вместе: обсуждают последние новости, смотрят сериалы и разговаривают по душам. Она также поблагодарила маму за искренность и доверие, подчеркнув, что считает себя одним из немногих людей, с кем телеведущая может быть настоящей.
Дочь Борисовой пожелала ей не останавливаться на достигнутом и продолжать идти к своим мечтам. По её мнению, впереди у матери ещё много важных событий и достижений.
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