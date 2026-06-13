«Впереди интересное»: Кристина Орбакайте посетила выпускной дочери в Майами

13 июня 2026, 15:46

Кристина Орбакайте и Михаил Земцов посетили выпускной дочери Клавдии в Майами

Кристина Орбакайте (Фото: Instagram* @orbakaite_k)

Кристина Орбакайте и её супруг Михаил Земцов посетили выпускной единственной дочери Клавдии в Майами. Об этом стало известно из личного блога певицы.





Мероприятие ознаменовало окончание обучения 14-летней девушки в средней школе. Теперь семья готовится к следующему этапу её образования. Певица показала кадры с торжества. Для выхода Кристина выбрала пёстрое платье, а её супруг Михаил отдал предпочтение повседневному стилю кэжуал.

Фото: Instagram* @orbakaite_k Клавдия появилась на выпускном в белом мини-платье, распустила волосы и сделала лёгкий макияж с акцентом на глаза.

«Клавочка закончила среднюю школу, теперь она старшеклассница! Впереди самое интересное!» — с гордостью отметила Орбакайте успех дочери.