«Впереди интересное»: Кристина Орбакайте посетила выпускной дочери в Майами
Кристина Орбакайте и Михаил Земцов посетили выпускной дочери Клавдии в Майами
Кристина Орбакайте и её супруг Михаил Земцов посетили выпускной единственной дочери Клавдии в Майами. Об этом стало известно из личного блога певицы.
Мероприятие ознаменовало окончание обучения 14-летней девушки в средней школе. Теперь семья готовится к следующему этапу её образования. Певица показала кадры с торжества. Для выхода Кристина выбрала пёстрое платье, а её супруг Михаил отдал предпочтение повседневному стилю кэжуал.
Клавдия появилась на выпускном в белом мини-платье, распустила волосы и сделала лёгкий макияж с акцентом на глаза.
«Клавочка закончила среднюю школу, теперь она старшеклассница! Впереди самое интересное!» — с гордостью отметила Орбакайте успех дочери.В материале «Радио 1» рассказываем всё о жизни и творчестве Кристины Орбакайте. Дочь Аллы Пугачёвой доказала, что её успех опирается не только на родственные связи, но и на собственный талант.