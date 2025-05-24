«Хотела, чтобы она мне дала по морде»: пережившая измену мужа Татьяна Овсиенко рассказала, как сама стала любовницей

Татьяна Овсиенко (Фото: Instagram* @tatianaovsienko_music)
Недавно Татьяна Овсиенко рассталась с отсидевшим в тюрьме гражданским мужем Александром Меркуловым. Певица потрясена желанием избранника пожить отдельно, поскольку ей пришлось на многое пойти ради него.
Овсиенко познакомилась с Меркуловым в начале нулевых через общих друзей. Их общение быстро переросло в нечто большее.
Артистка наслаждалась новыми отношениями после болезненного развода с Владимиром Дубовицким, у которого оказалась любовница и ребёнок на стороне. Чувства Татьяны к Александру были настолько сильными, что она сама заняла положение разлучницы.
Позже Меркулов подарил Овсиенко квартиру в Крыму, где они смогли бы видеться. Перед очередным свиданием певица решила поставить точку в затянувшихся отношениях, однако в этот момент всплыли проблемы Александра с законом – мужчина оказался близок с криминальными авторитетами и стал фигурантом уголовного дела. Его обвинили в покушении на убийство и подделке документов. Лишь тогда Татьяна впервые узнала, чем занимается её возлюбленный и какая у него фамилия.
Артистка сразу же наняла адвокатов, несмотря на риск для своей репутации.
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*деятельность Meta (Instagram) признана экстремистской и запрещена в РФ
Артистка наслаждалась новыми отношениями после болезненного развода с Владимиром Дубовицким, у которого оказалась любовница и ребёнок на стороне. Чувства Татьяны к Александру были настолько сильными, что она сама заняла положение разлучницы.
«Страсть безбашенная. И так как я была свободным человеком, меня вообще не интересовало есть у него семья или нет. Ну, хорошо мне сейчас и хорошо. (...) И я чувствовала, что уже потихонечку без него не могу. То есть мне надо, чтобы он был рядом. Но, естественно, осознанно я понимала, что есть жена, двое деток: замечательные мальчик и девочка. Я думала: „Ну хорошо, я со своим характером, которая как любая женщина, хочет быть одной-единственной, стану любовницей. Как я должна себя вести? Я не могу делить“. Чуть-чуть сносило крышу. Понимала, что надо это останавливать. Но если он уйдёт, семье будет больно. Это ужасное состояние на самом деле. И я отдалялась. Встречались мы редко: с друзьями, за границей, где-то ещё… Оно притягивало. Не было сил, чтобы отказывать. Я себя ненавидела», – откровенно рассказала 58-летняя Овсиенко в интервью Лауре Джугелия.При этом сам Меркулов не спешил подавать на развод, уверяя Татьяну, что искренне любит её. Мужчина придумывал отговорки, врал семье и обещал расстаться с супругой, когда дети станут взрослыми.
Позже Меркулов подарил Овсиенко квартиру в Крыму, где они смогли бы видеться. Перед очередным свиданием певица решила поставить точку в затянувшихся отношениях, однако в этот момент всплыли проблемы Александра с законом – мужчина оказался близок с криминальными авторитетами и стал фигурантом уголовного дела. Его обвинили в покушении на убийство и подделке документов. Лишь тогда Татьяна впервые узнала, чем занимается её возлюбленный и какая у него фамилия.
Артистка сразу же наняла адвокатов, несмотря на риск для своей репутации.
«Почему занималась я, а не супруга? Она, естественно, узнала из прессы, что он со мной, и сказала: „До свидания“. Звонила ли мне? Нет, я хотела сама позвонить, чтобы она мне дала по морде или наорала. У нас встречи так и не случилось. Мы случайно встретились, когда они уже разводились», – отметила Овсиенко.В результате, звезда дождалась возлюбленного из тюрьмы. Пара наконец смогла заявить о своих чувствах, однако идиллии не случилось. Постепенно страсть угасла, Меркулов не смог найти работу и какое-то время жил на средства Овсиенко. Последние два года они переживали кризис, а недавно расстались. Татьяна подозревает, у Александра появилась другая.
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«Чувствовала, что накапливается»: Овсиенко рассталась с гражданским мужем
*деятельность Meta (Instagram) признана экстремистской и запрещена в РФ
Анастасия Чинкова