«Боженька придумал меня другую»: Татьяна Овсиенко рассказала о боли несбывшейся мечты родить самой

Татьяна Овсиенко (Фото: Instagram* @tatianaovsienko_music)
Татьяна Овсиенко поделилась несбывшейся мечтой в эфире программы «Судьба человека». 58-летняя певица рассказала, как усыновление сына Игоря стало для нее спасением, но не уняло внутреннюю тоску полностью. Ей всегда хотелось родить своего малыша.
В разговоре с Борисом Корчевниковым экс-солистка группы «Мираж» вспомнила, как в молодости взяла из детдома тяжелобольного трехлетнего Игоря.
Врачи давали мальчику мало шансов, но Татьяна оплатила его лечение и буквально вырвала ребенка у болезни. Позже она оформила усыновление, и ее первый муж, продюсер Владимир Дубовицкий, стал для Игоря настоящим отцом.
Несмотря на радость материнства, Овсиенко призналась, что до сих пор переживает из-за невозможности родить самой.
В марте «Радио 1» передавало, что Татьяна Овсиенко рассталась с вышедшим из тюрьмы гражданским мужем Александром Меркуловым. Свадьба влюбленных так и не состоялась, хоть они и были вместе 17 лет, по словам исполнительницы.
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Врачи давали мальчику мало шансов, но Татьяна оплатила его лечение и буквально вырвала ребенка у болезни. Позже она оформила усыновление, и ее первый муж, продюсер Владимир Дубовицкий, стал для Игоря настоящим отцом.
Татьяна Овсиенко (Фото: кадр из песни на официальном Youtube-канале Татьяны Овсиенко)
Несмотря на радость материнства, Овсиенко призналась, что до сих пор переживает из-за невозможности родить самой.
«О детях, естественно, мечтали. Ходили, думали, как это можно сделать. Ну что буду говорить, Борь? Мои страдания по сей день есть внутри. Я понимаю, что на себе не испытала это ощущение, как нормальная женщина. Я понимаю, мне больно, но мне открывает сердце мой Игорь. Ну не сложилось», — поделилась она.Татьяна приняла судьбу без родных детей это как свой путь.
Татьяна Овсиенко (Фото: Instagram* @tatianaovsienko_music)
«Может, Боженька придумал меня другую, чтобы я шла по своей тропинке. Может, судьба иная», — с грустью отметила она.Сегодня Игорь, живущий в Америке, подарил ей внучку, которой скоро исполнится семь лет, и это стало для певицы источником тепла и счастья. Овсиенко смогла стать настоящей мамой и бабушкой, несмотря на все испытания.
В марте «Радио 1» передавало, что Татьяна Овсиенко рассталась с вышедшим из тюрьмы гражданским мужем Александром Меркуловым. Свадьба влюбленных так и не состоялась, хоть они и были вместе 17 лет, по словам исполнительницы.
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*Запрещенная в России экстремистская организация
Мария Моисеева