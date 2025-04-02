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«Хватал и душил»: Соседи рассказали о манерах судимого сожителя Татьяны Овсиенко

Стройная и подтянутая Овсиенко опровергла слухи об избиениях сожителем
Татьяна Овсиенко (Фото: РИА Новости/Нина Зотина)

Татьяна Овсиенко (Фото: РИА Новости/Нина Зотина)

Бывшее «лицо» группы «Мираж» и сольная исполнительница Татьяна Овсиенко, спустя несколько лет затворничества, вновь появилась на публике. Зрители были потрясены красотой, подтянутостью и прекрасной формой артистки.
Из-за добровольного затворничества фигура этой поп-дивы давно уже обросла многочисленными слухами, домыслами и предположениями, в которые одинокими вкраплениями чудом прорывались крупицы правды. О том, что можно принять на веру, а от чего решительно отмахнуться, сама Татьяна рассказала в эфире программы Пятого канала «Светская хроника».

«Я такой же человек. У меня есть плакательные дни, страдательные, а может быть, безбашенные дни. Неважно. Просто так, как все, живу и радуюсь…», — откровенничала певица.

В последние годы Овсиенко вела крайне закрытый образ жизни. Она не общалась с журналистами, не посещала премьеры и даже дни рождения коллег. Это порождало слухи относительно ее самочувствия. В СМИ появлялась информация, что причиной длительного молчания являются серьёзные проблемы со спиртным. Пластический хирург Яна Кизюн указывала на явные признаки алкоголизма в виде одутловатости лица, особенно в нижней трети, где присутствовали так называемые брыли.

Татьяна Овсиенко (кадр из программы Пятого канала «Светская хроника»)

В одной из статей в СМИ приводился рассказ соседки Татьяны, которая якобы опасалась не только за здоровье, но и за жизнь артистки. По словам женщины, она Овсиенко пустила к себе сожителя, трижды сидевшего в тюрьме. По всей видимости, речь идёт об Александре Меркулове, который действительно отбывал наказание в местах лишения свободы. В последний раз — за покушения на убийство.

Певица тогда не оставила возлюбленного, оплачивала ему адвокатов, а после навещала в СИЗО, возила передачи в колонию. После освобождения он приехал к Татьяне. Вот тут-то и началась, по словам соседки, «весёлая жизнь».

«У нее на руках и на ногах синяки, пальцы выкручены. Она мне признавалась, что иногда он ее хватает и словно душит. Как-то звонила и говорила, что он убьёт её. Я советовала Тане обратиться в полицию, но она дико боится мужа», — рассказывала женщина.

Сама артистка всю эту информацию опровергает. По её словам, жизнь её прекрасна и удивительна, а уйти в тень она решила сама, осознанно и решительно. Это своё решение Овсиенко, впрочем, никак не объясняет.

«Мое табу. На три года или на четыре я исчезла, а потом я сказала: все, запрет», — поделилась певица.

Проблемы со здоровьем у неё действительно есть, но связаны они не с алкоголем и насилием в семье, а со старой травмой. Из-за этого у Татьяны болит спина и ноги, она не может заниматься некоторыми видами спорта и вынуждена поддерживать форму с помощью щадящей диеты. То, что ей приходилось прибегать к услугам эстетической медицины, артистка решительно отвергает.

«Я жутко боюсь пластических хирургов. Поэтому все, что я могла себе позволить, и то уже, по-моему, отошло, — ботокс. Мне никогда ничего не делали. Просто я хочу стареть со своими морщинками, со своим возрастом. Я к нему уважительно отношусь», — подчеркнула Овсиенко.

Однако эксперты считают, что без пластики всё же не обошлось. В любом случае, если она и была, то оказалась очень удачной. А стилист Вадим Андреев отметил, что яркость образа нестареющей Татьяны подчёркивают её лучистые синие глаза.

Зрители же просто в восторге от того, как выглядит и ведёт себя на сцене уже не слишком юная артистка. Многие признаются, что не поверили своим глазам, когда увидели и услышали снова любимую певицу.

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#наказание
«Настоящий урод»: Карди Би обвинила своего экс-супруга в покушении на убийство
02 апреля 2025, 14:50

Карди Би (Фото: Instagram*, @iamcardib)

В минувшие выходные певица Карди Би обвинила рэпера Offset, бывшего мужа и отца своих детей, в покушении на убийство, преследованиях и запугиваниях.
Певица рассказала, что музыкант умолял сохранить брак и заявлял, что в противном случае сведёт счёты с жизнью. Далее Offset уже угрожал и Карди — пообещал, что лишит её жизни.
«Он настоящий урод, с которым я имела дело последние два месяца. Каждый раз, когда я уезжаю из города, он преследует меня, записывает голосовые сообщения… Я так устала от этого», — рассказала хип-хоп-звезда.
Карди также упомянула и то, что рэпер и его новая девушка — предположительно модель Мелани Джейда — отправляли ей аудио эротического содержания, сообщает Super. издание

Карди Би и Offset поженились в 2017 году. 4 декабря 2018 года пара объявила о расставании после четырнадцати месяцев брака, но помирилась к началу февраля 2019 года. В сентябре 2020 года Карди подала на развод. В августе 2024 года певица сообщила о разводе с Offset. У бывших супругов трое детей.

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Шоумен Стас Барецкий раскрыл, что довело Пашу Техника до предсмертного состояния
Стас Барецкий: Пашу Техника довели до комы рейв-вечеринки с наркотиками
02 апреля 2025, 14:17

Стас Барецкий (Фото: Telegram @baretsky_stas)

Рейв-вечеринки с запрещенными веществами довели рэпера Пашу Техника (Павел Ивлев – настоящее имя) до комы. Так считает шоумен Стас Барецкий.
«Я ему говорил: "Паша, веди себя как человек, веди себя нормально". Наркота уже не в моде, люди не хотят быстрого кайфа и медленной смерти, люди хотят жить и радоваться жизни. Паша Техник вляпался во всю эту рейверскую историю, когда ты постоянно на вечеринках, где ты должен быть всегда под кайфом», — рассказал Барецкий в беседе с NEWS.ru.

По его словам, Паша Техник слишком сильно вжился в этот образ и теперь его практически невозможно из него вытащить.

Барецкий считает, что Ивлеву необходима помощь, но в Тайланде только «снимают ломку и бабки» за капельницы.
За день до того, как Паша попал в больницу, он пил шампанское с Барецким и играл в баскетбол. Шоумен сейчас старается максимально помочь своему товарищу.

Напомним, 40-летний рэпер Паша Техник находится в критическом состоянии в одной из больниц Таиланда. Состояние мужчины остается крайне тяжелым: его легкие повреждены на 100%, и жизненные функции поддерживаются с помощью аппаратов ИВЛ и ЭКМО.

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Цыганова, не ставшая мамой из-за автокатастрофы: «Думала усыновить ребенка и даже пыталась»
Вика Цыганова призналась, что пыталась усыновить ребёнка
02 апреля 2025, 14:13

Вика Цыганова (фото: Telegram @vika_tsyganova63)

Певица почти 40 лет счастлива в браке с Вадимом Цыгановым. У пары есть всё, правда стать родителями им так и не удалось.
Вика Цыганова призналась, что попытки завести ребёнка были безуспешными, поэтому она решила по полной заняться карьерой. Правда руки она опустила не сразу, предприняв несколько попыток усыновления. Правда и они не увенчались успехом.

«Я об этом думала и даже пыталась, но у меня другой путь. Мои дети – это солдаты, которые сейчас сражаются за наше будущее, и я их всех люблю. У каждого человека своё предназначение в этой жизни», – отметила певица в беседе с «КП-Екатеринбург».
Цыганова очень благодарна мужу за поддержку и заботу, которой он окружает её в трудные моменты. Она добавила, что считает самыми хорошими мужчинами подкаблучников, но подчеркнула, что всё должно быть с любовью и ради любви.

Будущие супруги познакомились в середине 80-х. Вадим тогда окончил ГИТИС и работал директором музыкальной группы «Ласковый май», а Виктория играла в Еврейском камерном музыкальном театре. Встреча произошла благодаря однокурснику Цыганова. Вика и Вадим встретились, их симпатия оказалось взаимной и больше они никогда не расставались.

Напомним, что в 2022 году Цыганова объявила, что ей поставили диагноз «бесплодие» после жуткой аварии, которая произошла много лет назад. После автокатастрофы здоровье певицы сильно пошатнулось.

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#солдаты
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«Шаги становятся всё тише»: Близкие волнуются за состояние Киркорова после смерти его отца
Филипп Киркоров продолжает горевать и худеть после смерти отца
02 апреля 2025, 14:07

Филипп Киркоров (Фото: Телеграм @official_kirkorov)

Филипп Киркоров очень тяжело переживает смерть другого народного артиста РФ — его папы Бедроса. Певец заметно похудел, осунулся, потому что почти перестал есть.
Об этом рассказала бывшая домработница Аллы Пугачёвой Людмила Дороднова. Она осталась у Филиппа после того, как Примадонна и Король развелись и до сих пор сохраняет близкие отношения со звёздными работодателями. Женщина рассказала о своих переживаниях корреспонденту издания RuNews24.ru.

«Филипп похудел, осунулся, — делится она, и в её голосе звучит беспокойство. — Видно, что ему тяжело».

На публике артист держится спокойно и с достоинством. Он даже появился на премьере фильма «Батя 2» в столичном кинотеатре «Октябрь», но от общения с прессой воздержался. Крёстная мать певца Ольга Новожилова, тем не менее, не скрывает своего беспокойства. Она вспоминает, что Бедрос был для него целым миром.

«Филипп буквально боготворил своего отца», — говорит она с нежностью.

По словам женщины, артист почти перестал есть, тарелки часто остаются нетронутыми, а когда он ходит по своему кабинету на втором этаже, его шаги внизу почти не слышны.

«Он сам — замечательный отец двух прекрасных детей. Надеюсь, он скоро справится со своим горем и утешит младших, которые тоже скучают по любимому дедушке», — заключила крёстная Киркорова теперь уже старшего.

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#женщина
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#женщины
#отец
#отношения
#артист
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Жан-Клод Ван Дамм стал фигурантом уголовного дела: актёра обвиняют в получении интим-услуг от жертв торговли людьми
Жан-Клод Ван Дамма обвиняют в получении интим-услуг от жертв торговли людьми
02 апреля 2025, 13:54

Жан-Клод Ван Дамм (фото: РИА Новости/Валерий Мельников)

Жан-Клод Ван Дамм стал фигурантом уголовного дела в Румынии. Актёра обвиняют в получении интимных услуг от девушек, которые стали жертвами торговли людьми, пишет Telegram-канал SHOT.
В Румынии расследуется дело в отношении сети торговли несовершеннолетними и взрослыми людьми. По словам адвоката Адриана Кукулиса, причастному к расследованию, Жан-Клод Ван Дамм обвиняется в том, что порядка 10 лет назад пользовался услугами пяти румынских девушек, которых силой принуждали к занятиям проституцией. Это произошло в Каннах.

Отмечается, что подбором девушек для артиста занимался румынский бизнесмен Морел Боля, который является президентом некоммерческой организации EuroDemos и владельцем модельного агентства Kasta Morrely. В 2022 году его обвинили в торговле несовершеннолетними.

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