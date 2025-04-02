«Хватал и душил»: Соседи рассказали о манерах судимого сожителя Татьяны Овсиенко

Татьяна Овсиенко (Фото: РИА Новости/Нина Зотина)
Бывшее «лицо» группы «Мираж» и сольная исполнительница Татьяна Овсиенко, спустя несколько лет затворничества, вновь появилась на публике. Зрители были потрясены красотой, подтянутостью и прекрасной формой артистки.
Из-за добровольного затворничества фигура этой поп-дивы давно уже обросла многочисленными слухами, домыслами и предположениями, в которые одинокими вкраплениями чудом прорывались крупицы правды. О том, что можно принять на веру, а от чего решительно отмахнуться, сама Татьяна рассказала в эфире программы Пятого канала «Светская хроника».
В последние годы Овсиенко вела крайне закрытый образ жизни. Она не общалась с журналистами, не посещала премьеры и даже дни рождения коллег. Это порождало слухи относительно ее самочувствия. В СМИ появлялась информация, что причиной длительного молчания являются серьёзные проблемы со спиртным. Пластический хирург Яна Кизюн указывала на явные признаки алкоголизма в виде одутловатости лица, особенно в нижней трети, где присутствовали так называемые брыли.
Татьяна Овсиенко (кадр из программы Пятого канала «Светская хроника»)
В одной из статей в СМИ приводился рассказ соседки Татьяны, которая якобы опасалась не только за здоровье, но и за жизнь артистки. По словам женщины, она Овсиенко пустила к себе сожителя, трижды сидевшего в тюрьме. По всей видимости, речь идёт об Александре Меркулове, который действительно отбывал наказание в местах лишения свободы. В последний раз — за покушения на убийство.
Певица тогда не оставила возлюбленного, оплачивала ему адвокатов, а после навещала в СИЗО, возила передачи в колонию. После освобождения он приехал к Татьяне. Вот тут-то и началась, по словам соседки, «весёлая жизнь».
Сама артистка всю эту информацию опровергает. По её словам, жизнь её прекрасна и удивительна, а уйти в тень она решила сама, осознанно и решительно. Это своё решение Овсиенко, впрочем, никак не объясняет.
Однако эксперты считают, что без пластики всё же не обошлось. В любом случае, если она и была, то оказалась очень удачной. А стилист Вадим Андреев отметил, что яркость образа нестареющей Татьяны подчёркивают её лучистые синие глаза.
Зрители же просто в восторге от того, как выглядит и ведёт себя на сцене уже не слишком юная артистка. Многие признаются, что не поверили своим глазам, когда увидели и услышали снова любимую певицу.
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«Я такой же человек. У меня есть плакательные дни, страдательные, а может быть, безбашенные дни. Неважно. Просто так, как все, живу и радуюсь…», — откровенничала певица.
В последние годы Овсиенко вела крайне закрытый образ жизни. Она не общалась с журналистами, не посещала премьеры и даже дни рождения коллег. Это порождало слухи относительно ее самочувствия. В СМИ появлялась информация, что причиной длительного молчания являются серьёзные проблемы со спиртным. Пластический хирург Яна Кизюн указывала на явные признаки алкоголизма в виде одутловатости лица, особенно в нижней трети, где присутствовали так называемые брыли.
Татьяна Овсиенко (кадр из программы Пятого канала «Светская хроника»)
В одной из статей в СМИ приводился рассказ соседки Татьяны, которая якобы опасалась не только за здоровье, но и за жизнь артистки. По словам женщины, она Овсиенко пустила к себе сожителя, трижды сидевшего в тюрьме. По всей видимости, речь идёт об Александре Меркулове, который действительно отбывал наказание в местах лишения свободы. В последний раз — за покушения на убийство.
Певица тогда не оставила возлюбленного, оплачивала ему адвокатов, а после навещала в СИЗО, возила передачи в колонию. После освобождения он приехал к Татьяне. Вот тут-то и началась, по словам соседки, «весёлая жизнь».
«У нее на руках и на ногах синяки, пальцы выкручены. Она мне признавалась, что иногда он ее хватает и словно душит. Как-то звонила и говорила, что он убьёт её. Я советовала Тане обратиться в полицию, но она дико боится мужа», — рассказывала женщина.
Сама артистка всю эту информацию опровергает. По её словам, жизнь её прекрасна и удивительна, а уйти в тень она решила сама, осознанно и решительно. Это своё решение Овсиенко, впрочем, никак не объясняет.
«Мое табу. На три года или на четыре я исчезла, а потом я сказала: все, запрет», — поделилась певица.Проблемы со здоровьем у неё действительно есть, но связаны они не с алкоголем и насилием в семье, а со старой травмой. Из-за этого у Татьяны болит спина и ноги, она не может заниматься некоторыми видами спорта и вынуждена поддерживать форму с помощью щадящей диеты. То, что ей приходилось прибегать к услугам эстетической медицины, артистка решительно отвергает.
«Я жутко боюсь пластических хирургов. Поэтому все, что я могла себе позволить, и то уже, по-моему, отошло, — ботокс. Мне никогда ничего не делали. Просто я хочу стареть со своими морщинками, со своим возрастом. Я к нему уважительно отношусь», — подчеркнула Овсиенко.
Однако эксперты считают, что без пластики всё же не обошлось. В любом случае, если она и была, то оказалась очень удачной. А стилист Вадим Андреев отметил, что яркость образа нестареющей Татьяны подчёркивают её лучистые синие глаза.
Зрители же просто в восторге от того, как выглядит и ведёт себя на сцене уже не слишком юная артистка. Многие признаются, что не поверили своим глазам, когда увидели и услышали снова любимую певицу.
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Александр Бойцов