Появились новые подробности приговора блогеру Митрошиной
У блогера Митрошиной конфисковали в счет государства более 115 млн рублей
Тверской районный суд Москвы конфисковал у блогера Александры Митрошиной более 115 млн рублей в счет государства по делу о легализации денежных средств. Такое решение огласил судья Алексей Криворучко.
Напомним, 18 июня суд признал Митрошину виновной в отмывании 127 млн рублей и приговорил «матерь бложью» к трем годам условно, передал корреспондент «Известий» с места событий. Также ей назначили штраф в размере 900 тысяч рублей с конфискацией имущества.
«Конфисковать в доход государства имущество на сумму 115 млн рублей», — пишет Агентство городских новостей «Москва».
Прокурор запрашивал для Митрошиной три года лишения свободы и штраф в размере 900 тыс. рублей с конфискацией имущества. Защита же настаивала на оправдательном решении.
Напомним, блогера обвиняли в отмывании денежных средств в особо крупном размере с помощью покупки двух квартир в центре Москвы. Митрошина частично признала свою вину.