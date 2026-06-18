Появились новые подробности приговора блогеру Митрошиной

18 июня 2026, 13:30

У блогера Митрошиной конфисковали в счет государства более 115 млн рублей

Александра Митрошина (Фото: РИА Новости/Илья Питалев)

Тверской районный суд Москвы конфисковал у блогера Александры Митрошиной более 115 млн рублей в счет государства по делу о легализации денежных средств. Такое решение огласил судья Алексей Криворучко.





Напомним, 18 июня суд признал Митрошину виновной в отмывании 127 млн рублей и приговорил «матерь бложью» к трем годам условно, передал корреспондент «Известий» с места событий. Также ей назначили штраф в размере 900 тысяч рублей с конфискацией имущества.





«Конфисковать в доход государства имущество на сумму 115 млн рублей», — пишет Агентство городских новостей «Москва».