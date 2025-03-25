Хотела сделать доброе дело: беременную невестку Валерии обвинили в мошенничестве

Лиана Шульгина (фото: Instagram* @lianashulginaa)
Лиана Шульгина решила порадовать подписчиков и устроила в соцсетях розыгрыш призов. Однако 27-летняя невестка Валерии не подозревала, что стремление сделать доброе дело приведёт её к скандалу.
Супруга бизнесмена Арсения Шульгина ждёт сейчас второго ребёнка. Перед родами она решила избавиться от ненужных вещей, а заодно и порадовать аудиторию. Безвозмездно Лиана отдала детскую кроватку, игрушки и iPhone. При этом обязательным условием стало то, что вещи победители должны забрать или самовывозом, или через услуги Яндекс-доставки.
Победительницами стали две девушки. Жительница Белгородской области выиграла детскую кроватку и игрушки, а женщина из Крыма – iPhone. Лиана отправила смартфон, а вот второй девушке предложила другой подарок от себя. Кроватка и игрушки в итоге достались выбранной Лианой москвичке.
После этого невестку Валерии стали обвинять в мошенничестве. Подписчики заявили, что девушка якобы отдала вещи «своим» и объявила победителями подставных людей.
Подобные упрёки огорчили Шульгину. Она призналась, что уже не в первый раз дарит подарки подписчикам, но после подобных случаев желание помогать пропадает.
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*запрещён в РФ
Победительницами стали две девушки. Жительница Белгородской области выиграла детскую кроватку и игрушки, а женщина из Крыма – iPhone. Лиана отправила смартфон, а вот второй девушке предложила другой подарок от себя. Кроватка и игрушки в итоге достались выбранной Лианой москвичке.
После этого невестку Валерии стали обвинять в мошенничестве. Подписчики заявили, что девушка якобы отдала вещи «своим» и объявила победителями подставных людей.
Подобные упрёки огорчили Шульгину. Она призналась, что уже не в первый раз дарит подарки подписчикам, но после подобных случаев желание помогать пропадает.
«Читаю комментарии и в шоке. В прошлом году проводила щедрую новогоднюю акцию, дарила стиральную машину, отправляла деньги и другие подарки. Всегда стараюсь делать добрые дела и радовать вас, но после таких обвинений пропадает всякое желание что-либо организовывать. Вы сами понимаете, что благотворительность – это дело добровольное? Я вообще не обязана никому ничего отдавать или дарить, но делаю это от души», – написала девушка в соцсетях.Лиана также рассказала, что часто помогает другим женщинам в декрете, а в прошлом году отправляла вещи в детский дом, церковь, помогала приютам и детям, находящимся в больницах, просто нигде об этом не говорила.
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*запрещён в РФ
Анастасия Чинкова