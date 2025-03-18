Невестка Валерии обнажила живот на фотосессии и назвала дату предполагаемых родов

Лиана Шульгина (фото: Instagram* @lianashulginaa)
Невестка певицы Валерии готовится стать мамой во второй раз. 27-летняя Лиана Шульгина устроила фотосессию, на которой показала округлившийся живот.
Жена Арсения Шульгина, младшего сына Валерии, долго скрывала беременность. Но сейчас супруги уже знают, что у них родится мальчик. В личном блоге Лиана открыто рассказывает о своём положении, самочувствии и подготовке к родам.
Сегодня девушка опубликовала несколько снимков с новой фотосессии. Она позировала в спальне, стилизованной в духе прошлого века. Лиана выбрала прекрасный и очень нежный наряд – белый кружевной топ без бретелек с подвязками на животе, широкую юбку того же тона и прозрачные перчатки до локтя.
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*запрещён в РФ
Сегодня девушка опубликовала несколько снимков с новой фотосессии. Она позировала в спальне, стилизованной в духе прошлого века. Лиана выбрала прекрасный и очень нежный наряд – белый кружевной топ без бретелек с подвязками на животе, широкую юбку того же тона и прозрачные перчатки до локтя.
«На 35-й неделе идеальный момент, чтобы запустить наше маленькое предсказание. Недавно врач пересчитал мне ПДР, и это будет 23-25 апреля, но мы же знаем, как это бывает. Малыш выберет свою дату! Мое внутреннее ощущение подсказывает, что встреча может быть раньше предполагаемой даты», – написала Шульгина в личном блоге.Невестка Валерии предложила подписчикам поиграть в комментариях и написать свою предполагаемую дату. После родов девушка вернётся и подарит угадавшему «что-то особенное».
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*запрещён в РФ
Анастасия Чинкова