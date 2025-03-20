«Нас накрыла печальная новость»: невестка Валерии о том, как узнала о второй беременности в сложный период

Лиана Шульгина (фото: Telegram @lianashulginaa)
В скором времени невестка певицы Валерии Лиана Шульгина станет мамой во второй раз — они с мужем ждут сына. В своем блоге девушка опубликовала ролик, на котором узнает о беременности.
В то время в семье Шульгиной произошло горе — не стало любимого питомца. Лиана тяжело переживала утрату, а потом по какому-то наитию решила сделать тест на беременность, который в результате показал две полоски.
По ее словам, все происходит не просто так.
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По ее словам, все происходит не просто так.
«Эти три дня перевернули все мое существо — от радости встречи, через боль потери к неожиданному счастью и ожиданию новой жизни. Словно Вселенная сказала: когда одна дверь закрывается, открывается другая», — заключила Шульгина.
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Екатерина Коршунова