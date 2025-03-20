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«Нас накрыла печальная новость»: невестка Валерии о том, как узнала о второй беременности в сложный период

Невестка Валерии рассказала, как узнала о второй беременности в сложное время
Лиана Шульгина (фото: Telegram @lianashulginaa)

Лиана Шульгина (фото: Telegram @lianashulginaa)

В скором времени невестка певицы Валерии Лиана Шульгина станет мамой во второй раз — они с мужем ждут сына. В своем блоге девушка опубликовала ролик, на котором узнает о беременности.
В то время в семье Шульгиной произошло горе — не стало любимого питомца. Лиана тяжело переживала утрату, а потом по какому-то наитию решила сделать тест на беременность, который в результате показал две полоски.

По ее словам, все происходит не просто так.

«Эти три дня перевернули все мое существо — от радости встречи, через боль потери к неожиданному счастью и ожиданию новой жизни. Словно Вселенная сказала: когда одна дверь закрывается, открывается другая», — заключила Шульгина.

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#семья
#дети
«Изуродовала ее интерьер»: Брухунова ответила на слухи о проживании в квартире Степаненко
Жена Петросяна Брухунова заявила, что никогда не жила в квартире Степаненко
20 марта 2025, 19:40

Татьяна Брухунова (фото: Telegram @mamashaVagashi)

Жена российского юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова в своем блоге ответила на сообщения о том, живет ли она в квартире его бывшей жены Елены Степаненко.
«Появилась информация, что я изуродовала ее интерьер своими безвкусными вазочками и салфетками», — написала она.

По словам Брухуновой, она никогда не жила в квартире, которая когда-либо имела отношение к Степаненко. Жена юмориста добавила, что она проживает в своем доме, а на чужой территории ни разу не была.

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#квартира
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#недвижимость
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Леонид Ярмольник пожаловался на размер своей пенсии
Леонид Ярмольник назвал размер своей пенсии «катастрофически маленьким»
20 марта 2025, 18:41

Леонид Ярмольник (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Леонид Ярмольник назвал размер своей пенсии «катастрофически маленьким». Его слова приводит «Абзац».
По мнению актера, нужно повышать выплаты российским пенсионерам, так как прожить на выплачиваемую государством сумму нереально. Ярмольник рассказал, что размер его пенсии составляет 22–23 тыс рублей.

«Если бы не работал, как думаете, можно на такую пенсию жить?» — задался вопросом артист.

Ранее Лолита пожаловалась на бедственное положение. Певица отказывается жить на мизерную пенсию в 27 тысяч рублей. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#артист
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Сын Ирины Дубцовой и дочь Павла Худякова расстались
Артём Черницын и Антонина Худякова удалили совместные фото из соцсетей
20 марта 2025, 17:32

Ирина Дубцова, её сын Артём Черницын и Антонина Худякова (Фото: Instagram*, @dubtsova_official)

Артём Черницын, сын певицы Ирины Дубцовой и солиста группы Plazma Романа Черницына, и Антонина, дочь клипмейкера Павла Худякова, прекратили отношения. Бывшие возлюбленные удалили совместные фотографии из социальных сетей.
О романе Артёма и Тони стало известно прошлой весной. Пара вместе путешествовала, демонстрировала роскошную жизнь. Артём периодически дарил бывшей возлюбленной дорогие подарки.

Источник из окружения пары сообщил, что сын Дубцовой был не готов к серьёзным отношениям. Артём и Тоня разъехались ещё два месяца назад.
«Они сильно разругались. Артём вернулся в Москву, Тоня осталась в Америке, где давно живёт. Что там у них случилось, знают только они, но ребята очень разные», — рассказал инсайдер издания «СтарХит».
Он добавил, что Худякова уже строит планы на будущее, а Черницын пока не знает, как бы хотел устроить свою жизнь.

Антонина живёт в Лос-Анджелесе с 2021 года, она учится и занимается бальными танцами. Артём — студент факультета управления и политики МГИМО. Кроме этого, как рассказывала Дубцова, парень подрабатывает в автосалоне.

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#отношения
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Стало известно об ухудшении состояния здоровья российской знаменитости нулевых
Mash: певице Марине Хлебниковой диагностировали инфекцию кожи и болезнь сердца
20 марта 2025, 17:21

Марина Хлебникова (Фото: Instagram*/marina_hlebnikova_official)

Исполнительнице Марине Хлебниковой диагностировали атеросклеротическую болезнь сердца, а также инфекцию кожи. Об этом пишет Telegram-канал Mash со ссылкой на источник.
Уточняется, что у звезды имеются холестериновые отложения, мешающие кровяному потоку. Сейчас артистка проходит амбулаторное лечение. Перед этим сообщалось, что у Хлебниковой стали отказывать пальцы рук на фоне заболевания. В ноябре 2021 года в квартире Хлебниковой случился пожар. Тогда ее госпитализировали в НИИ имени Н.В. Склифосовского.

Ранее стало известно, что поклонники блогера Оксаны Самойловой переживают, ведь знаменитость уже две недели ничего о себе не сообщала. У фанатов есть неутешительные предположения на этот счет.

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Сестра Зендеи злобно напомнила о себе, чтобы получить приглашение на свадьбу
Старшая сестра Зендеи жалуется, что актриса стала редко навещать родственников
20 марта 2025, 16:48

Зендея (Фото: Instagram*, @zendaya

Старшая сводная сестра Зендеи обвиняет актрису в том, что она практически не общается с родными, а если и приезжает в гости, то ведёт себя высокомерно.
Как пишут соцсети, сестре нравится жених артистки — актёр Том Холланд, хотя считает, что Зендея и он — странная пара.

Возможно, таким необычным способом родственница актрисы напомнила о себе, чтобы получить приглашение на свадьбу.

Известно, что в январе 2025 года Зендея и Том Холланд объявили о своей помолвке.

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*принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России.
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