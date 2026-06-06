«Хотела уйти со сцены»: TASSO вспомнила стрессовый концерт

06 июня 2026, 12:13

Певица TASSO рассказала, как едва не сорвала выступление из-за техники

TASSO (Фото: Instagram* / @tasso004)

TASSO призналась, что однажды оказалась в крайне неприятной ситуации во время выступления на частном корпоративе. По словам исполнительницы хита «Таю», прямо во время концерта полностью отказало оборудование, что едва не заставило её покинуть сцену. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».