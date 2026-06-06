«Хотела уйти со сцены»: TASSO вспомнила стрессовый концерт
TASSO призналась, что однажды оказалась в крайне неприятной ситуации во время выступления на частном корпоративе. По словам исполнительницы хита «Таю», прямо во время концерта полностью отказало оборудование, что едва не заставило её покинуть сцену. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
Артистка рассказала, что в какой-то момент перестал работать микрофон, а музыкальная программа начала давать сбои — песни повторялись и выступление оказалось под угрозой срыва. Ситуация стала для неё серьёзным испытанием и настоящим стрессом.
Несмотря на желание прервать концерт, TASSO смогла собраться с силами и продолжить выступление. В итоге концерт удалось завершить без серьёзных последствий, а зрители остались довольны.
Накануне своего большого сольного концерта артистка также отметила, что спокойно относится к хейту. По её мнению, гораздо хуже, когда творчество не вызывает у людей вообще никаких эмоций, чем когда оно становится поводом для споров и обсуждений.
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