«Она липучка»: Игорь Крутой с дочерью раскрыли семейные прозвища друг друга
Композитор Игорь Крутой снялся вместе со своей дочерью. Артист и 22-летняя Александра рассказали подписчикам в Instagram* о тёплых отношениях и раскрыли семейные прозвища друг друга.
Музыкант признался, что инициатива в проявлении нежности исходит от Александры.
«Тискает она меня, а не я её. Потому что она липучка. А ещё, когда я на важной встрече, включаю видео от неё, а там: «Зайчик». И все на меня так оборачиваются», — поделился Крутой.Девушка подтвердила слова отца и привела ещё один трогательный пример.
«Я всегда папу зайчиком называла и мишкой называла. Потом я нашла в ресторане на стене рисунок с зайчиком и мишкой, сфотографировала, и теперь это моя самая любимая заставка на телефон», — заявила девушка.В материале «Радио 1» рассказываем о личной жизни Игоря Крутого. Выяснили, по какой причине композитор 30 лет скрывал сына от замужней продавщицы и за что первая жена называла музыканта неудачником.