«Она липучка»: Игорь Крутой с дочерью раскрыли семейные прозвища друг друга

25 мая 2026, 14:50

Игорь Крутой и его дочь Александра впервые раскрыли семейные прозвища друг друга

Игорь Крутой (Фото: Instagram* @igorkrutoy65)

Композитор Игорь Крутой снялся вместе со своей дочерью. Артист и 22-летняя Александра рассказали подписчикам в Instagram* о тёплых отношениях и раскрыли семейные прозвища друг друга.





Музыкант признался, что инициатива в проявлении нежности исходит от Александры.

«Тискает она меня, а не я её. Потому что она липучка. А ещё, когда я на важной встрече, включаю видео от неё, а там: «Зайчик». И все на меня так оборачиваются», — поделился Крутой.

«Я всегда папу зайчиком называла и мишкой называла. Потом я нашла в ресторане на стене рисунок с зайчиком и мишкой, сфотографировала, и теперь это моя самая любимая заставка на телефон», — заявила девушка.