У Анастасии Волочковой отвалились волосы на сцене
Во время выступления у балерины Анастасии Волочковой отвалились волосы. Видео с инцидентом опубликовал Telegram-канал «Светский хроник».
Танцовщица энергично двигалась на сцене и активно размахивала руками. В какой-то момент длинный накладной хвост соскользнул с её головы. Оставшиеся волосы у балерины оказались собраны в тугой пучок.
Отмечается, что Волочкова не растерялась из-за случившегося: она засмеялась и начала шутить над ситуацией с публикой. Артистка не прервала номер и продолжила выступление. Зрители поддержали её аплодисментами.
Ранее звёздный стилист Александр Данилов предупредил Анастасию Волочкову о риске потери волос из-за наращивания. Стилист указал балерине на возможные последствия ещё до инцидента на сцене.
