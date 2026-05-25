«Умеет обижать»: Успенская вышла из спора с Чеботиной и отказалась от объяснений

25 мая 2026, 15:38

Успенская заявила, что больше не будет комментировать ситуацию с Люсей Чеботиной

Певица Любовь Успенская заявила, что больше не станет давать никаких комментариев о ситуации с Люсей Чеботиной.





В беседе с Общественной Службой Новостей королева русского шансона подчеркнула, что уже высказала своё мнение об оппонентке и не готова возвращаться к этой теме.

«Я всё уже сказала: человек неблагодарный, умеет обижать, не задумываясь о том, что кому-то делает больно. Больше говорить на эту тему не хочу никогда», — заявила звезда.