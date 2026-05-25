«Умеет обижать»: Успенская вышла из спора с Чеботиной и отказалась от объяснений
Певица Любовь Успенская заявила, что больше не станет давать никаких комментариев о ситуации с Люсей Чеботиной.
В беседе с Общественной Службой Новостей королева русского шансона подчеркнула, что уже высказала своё мнение об оппонентке и не готова возвращаться к этой теме.
«Я всё уже сказала: человек неблагодарный, умеет обижать, не задумываясь о том, что кому-то делает больно. Больше говорить на эту тему не хочу никогда», — заявила звезда.При этом Успенская не уточнила, готова ли она забыть обиды и «закопать топор войны». Помимо этого, певица не стала объяснять, послужил ли какой-то конкретный инцидент поводом для такого жёсткого заявления.
Ранее Люся Чеботина ответила на обвинения Любови Успенской. Артистка призвала королеву шансона признать конфликт надуманным.