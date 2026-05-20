«Хотели голую вечеринку». Тимур Родригез раскрыл планы на свадебное торжество
Шоумен Тимур Родригез и его невеста Катя Кабак посетили премию АПКиТ. Это стало их первое совместное появление на публике после объявления о будущей свадьбе, передает Super.
Пара пребывала в отличном настроении и привлекала к себе всеобщее внимание. Тимур с радостью общался с журналистами, но подробности грядущей свадьбы раскрывать не стал и отшутился в привычном для себя стиле. В частности, он сообщил, что пара сейчас занята поиском спонсора для торжества, однако «Безос и Абрамович не берут трубку».
Не обошлось и без юмора о формате праздника. Родригез «признался», что они с Катей склонялись к идее «голой вечеринки», но в итоге от этой концепции их все‑таки отговорили.
Напомним, радостную новость о помолвке Тимур Родригез обнародовал в конце апреля в своем личном блоге. В честь этого события влюбленные провели романтическую фотосессию у столичного кинотеатра «Художественный», поделившись с поклонниками стильными кадрами.
