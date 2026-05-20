Билли Айлиш поразила фанатов свежим снимком с глубоким декольте
24‑летняя певица Билли Айлиш взбудоражила соцсети свежей порцией снимков из новой фотосессии. В личном блоге артистка поделилась кадрами, на которых она запечатлена в элегантном черном костюме с глубоким декольте, пишет Super.
Изысканность образа подчеркнула атласная лента, акцентирующая внимание на талии. Публикация стремительно набрала популярность и за короткое время набрала почти 5 миллионов отметок «нравится» и свыше 38 тысяч комментариев.
Недавно певица впервые вышла в свет со своим избранником Натом Вулффом. Пара посетила премьеру концертного фильма Билли Айлиш, что стало их первым совместным появлением на публичном мероприятии. Хотя слухи о романе артистов начали появляться в Сети с весны 2025 года, до этого момента влюбленные не подтверждали отношения.
