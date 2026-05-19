«Не шешнадцать»: Лазарев заявил о сильной связи с Кудрявцевой вне сцены в день ее 55-летия
Певец Сергей Лазарев поздравил Леру Кудрявцеву с 55-летием
Сергей Лазарев трогательно поздравил Леру Кудрявцеву с днем рождения. Певец опубликовал в личном блоге забавное видео с мероприятий, которые они вели вместе, назвав телеведущую своей любовью. Ролик, по словам артиста, стал доказательством их крепкой дружбы.
На кадрах знаменитости в привычной манере подшучивают друг над другом и сквозь смех обсуждают возрастные проблемы. Поклонники в комментариях отметили, что на такие подколы можно смотреть бесконечно.
«С днём рождения! Это шедевральное видео — доказательство нашей невероятно сильной связи и на сцене, и вне её! Да, нам обоим не «шешнадцать», но мы всё так же юны душой и красивы телом (в темноте). Будь здорова и счастлива!» — подписал пост Лазарев.Лера Кудрявцева — популярная российская телерадиоведущая, актриса и танцовщица. Широкую известность ей принесли проекты телеканала НТВ «Секрет на миллион» и «Звёзды сошлись».