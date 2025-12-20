«Хотелось бы хайпануть»: Филипп Киркоров высказался о родстве с Кендалл Дженнер

20 декабря 2025, 22:22

Филипп Киркоров опроверг слухи о родстве с Кендалл Дженнер

Филипп Киркоров (Фото: Instagram* / @fkirkorov)

Филипп Киркоров впервые публично прокомментировал популярную в Сети конспирологическую теорию о том, что он якобы является отцом модели Кендалл Дженнер.





Пользователи интернета уже давно обсуждают внешнее сходство поп-короля и представительницы клана Кардашьян–Дженнер.



Новый виток слухам придали рассуждения в шоу «Натальная карта», где Олеся Иванченко попыталась подкрепить теорию «звёздными» совпадениями. Согласно версии, в 1994 году Киркоров мог познакомиться в США с иностранкой — Крис Дженнер, а уже в 1995-м у него якобы мог родиться ребёнок. Этот год, к слову, совпадает с датой рождения Кендалл.



Сам артист признался, что давно слышал эту интернет-легенду, однако сразу расставил все точки над «и».





«Это просто совпадение. Хотя хотелось бы в эту легенду верить, её поддержать, хайпануть, но я человек правды, поэтому чего не было, того не было. Что было, то было, а вот этого — не было», — заявил Киркоров.