Сергей Лазарев нажал кнопку «перемотки» — напомнил, что группе Smash!! исполнилось 24 года

20 декабря 2025, 19:49

Сергей Лазарев напомнил о 24-летии группы Smash!!

Сергей Лазарев (Фото: Instagram* / @lazarevsergey)

Сергей Лазарев решил устроить символическую «перемотку» и напомнил поклонникам, что группе Smash!! исполнилось 24 года.





Певец опубликовал в соцсетях самый первый клип дуэта, который стал стартовой точкой его большой карьеры и карьеры Влада Топалова.



Проект Smash!! навсегда вошёл в историю поп-культуры нулевых. В 2004 году Лазарев покинул коллектив, однако артисты несколько раз ненадолго воссоединялись на сцене — последний раз это произошло в 2021 году.





«Группе Smash!! 24 года! Это наш первый клип и сингл “Should have loved you more”. Мы снимали клип в Бангкоке. 19 декабря 2001 был подписан контракт с Universal Music, у нас появился международный менеджер и зарубежные авторы и студии. Впереди был большой бум Smash!! И популярность по всей стране и в Юго-Восточной Азии. До сих пор песни Smash!! Звучат очень круто и актуально», — написал Лазарев.