«Все сошлось»: Ольга Бузова рассказала, как назовет своего сына

Ольга Бузова (Фото: Инстаграм* @buzova86)
Телеведущая и певица Ольга Бузова объявила, что уже выбрала имя для будущего сына. Артистку процитировал журнал The Voice.
Исполнительница хита «Мандаринка» после расставания с рэпером Давой (Давида Манукяна) не имела постоянного романтического партнера. Вместе с тем 39-летняя телеведущая уверяет, что уже готова к материнству.
Бузова выпустила совместную песню с группой «Дискотека Авария». Трек «Страна Аления» представляет собой историю о подкаблучнике.
Телеведущая все еще не может поверить, что солисты группы предложили ей поработать вместе.
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Бузова выпустила совместную песню с группой «Дискотека Авария». Трек «Страна Аления» представляет собой историю о подкаблучнике.
«Все мое творчество — это мои жизненные ситуации. «Алень» — это подкаблучник. Именно «Алень», а не «Олень». В юмористическом понимании этого слова», — обратила внимание Ольга.
Телеведущая все еще не может поверить, что солисты группы предложили ей поработать вместе.
«Это предложение от двух Алексеев. Все сошлось. Еще Алексей — это мое любимое имя. И моего сына будут звать Алексей», — призналась Бузова.
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Ольга Енгалычева