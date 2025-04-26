«Она говорит, а стыдно мне»: Сергей Соседов раскритиковал Ольгу Бузову и сравнил ее с Лерой Кудрявцевой

Сергей Соседов (Фото: Телеграм @sergei_sosedovofficial)
Сергей Соседов поделился эмоциями от работы с Ольгой Бузовой на съемках. В эфире выпуска шоу «Переговорка» продюсера Георгия Иващенко музыкальный критик заявил, что ему бывало «стыдно» за телеведущую.
Недавно Соседов и Бузова встретились на съемках белорусского музыкального проекта «Фактор.BY», в котором были судьями. Артисты нередко спорили и ругались в эфире. Теперь критик захотел объяснить происходившее: по его словам, все эти конфликты — лишь часть шоу, а в реальной жизни они с телеведущей не ссорятся.
Вспомнил Соседов и о Лере Кудрявцевой, с которой часто конфликтует на шоу «Суперстар!». Критик сравнил Ольгу Бузову с телеведущей и уточнил, что она зачастую вызывает в нем чувство стыда.
Вместе с тем Сергей поделился, что восхищается трудолюбием исполнительницы хита «Мало половин».
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«Она всегда очень спокойна. Иногда она что-то наигрывала, я понимал, что это делается на камеру, какой-то скандал. Я-то знаю, как это делается», — признался Сергей.
Вспомнил Соседов и о Лере Кудрявцевой, с которой часто конфликтует на шоу «Суперстар!». Критик сравнил Ольгу Бузову с телеведущей и уточнил, что она зачастую вызывает в нем чувство стыда.
«Лера другая, безусловно. Это совершенно разные люди. В ней все более гораздо логично — реакции, выступления, комментарии… Бывает, даже не знаешь, как реагировать на Бузову. Она говорит, а стыдно мне. А Лера эмоционально высказывается. Она эмоционально высказывается о том, что увидела здесь и сейчас. А Оля занимается самопиаром, саморекламой», — обратил внимание Соседов.
Вместе с тем Сергей поделился, что восхищается трудолюбием исполнительницы хита «Мало половин».
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Ольга Енгалычева