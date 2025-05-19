«Хотелось постелить соломку»: Вера Брежнева об ошибках в браке после развода с Меладзе

Вера Брежнева (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Певица Вера Брежнева рассказала о своей ошибке в браке. В YouTube-шоу Динары Сатжан исполнительница заявила, что вступила в союз без эмоциональной близости.
При этом она не уточнила, о каком браке идет речь, известно, что в 2012-м женщина разошлась с первым мужем-предпринимателем Михаилом Киперманом, а в 2023-м — с продюсером Константином Меладзе.
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«Понятно, об этом я говорю из опыта. Сейчас… Как можно о чем-то жалеть? Это мой путь, он сделал меня такой, какая я есть. Да, возможно, где-то хотелось постелить соломку, где-то не обидеть человека, не ранить. Но то, что вчера было — невозможно изменить», — прокомментировала Брежнева.Вместе с тем она не исключила сотрудничество и поддержание отношений с экс-супругом, заверив, что у нее это получилось.
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Никита Кротов