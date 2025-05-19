«Хотелось постелить соломку»: Вера Брежнева об ошибках в браке после развода с Меладзе

Звёздный стилист Александр Данилов раскритиковал образ писательницы Лены Лениной на Каннском кинофестивале. Появление россиянки на красной дорожке наделало немало шума из-за её экстравагантной причёски. По мнению эксперта, Ленина уже ничем не может удивить публику, так как наряды пусть и разные, но очень похожи.