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Стало известно, чем владеет сын Розы Сябитовой, который подвергся массовой критике после ток-шоу

SHOT: Сын Розы Сябитовой владеет квартирой за 10 млн рублей и LADA Granta
Роза Сябитова (Фото: РИА Новости/ Екатерина Чеснокова)

Роза Сябитова (Фото: РИА Новости/ Екатерина Чеснокова)

У сына телеведущей Розы Сябитовой Дениса есть квартира в Москве и автомобиль LADA Granta 2018 года. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Денис является владельцем недвижимости, которая находится в районе Чертаново. Ее стоимость составляет около 10 млн рублей, а площадь — 40 кв.м. Также у сына главной свахи страны есть доля в трехкомнатной квартире в Савеловском районе Москвы за 25 млн рублей.

35-летний Денис владеет синим автомобилем LADA Granta 2018 года. За годы езды Денис нарушил ПДД всего лишь несколько раз и сразу же оплатил штрафы.

Согласно информации Telegram-канала, Денис не состоит в браке, он «все время проводит с матерью и не может связать двух слов».

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Мать Давы назвала пол его новорожденного ребенка от Мари Краймбрери
Мать Давы назвала его новорожденного ребенка сеньоритой
19 мая 2025, 12:24

Давид Манукян (Фото: Telegram/@davatelega)

Некоторое время назад стало известно, что блогер и телеведущий Давид Манукян (Дава) и его супруга-певица Мари Краймбрери (Марина Жадан) стали родителями в первый раз. Мужчина поделился кадрами из роддома в соцсетях, но пол новорожденного ребенка не назвал.
А вот мама Давы решила ничего не скрывать и поделилась информацией с аудиторией.

«Спасибо Богу, что вы есть в моей жизни... И моя сеньорита-вкусняшка», — сказано в публикации матери блогера.
Малышка родилась несколько дней назад в одной из клиник Москвы. У возлюбленных прошли партнерские роды. Давид держал Марину за руку, видя появление дочери на свет.

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Александра Стриженова рассекретила имя новорожденной дочери
19 мая 2025, 12:06

Александра Стриженова с мужем Павлом (фото: Instagram* @mommy_me_ya)

Внучка народного артиста СССР Олега Стриженова 5 мая родила седьмого ребенка, девочку. Александра заявила, что назвала малышку на букву «В», однако только теперь рассекретила ее имя.
В своем блоге Стриженова опубликовала ролик, в котором муж звезды соцсетей принес розовые воздушные шары с женскими именами на букву «В» и по очереди перерезал ленточки. Шары с неверными именами улетали вверх.

Последний шар супруги развернули стороной с надписью к камере и наконец-то рассекретили то самое имя — Варвара.

«Мы знакомим вас с именем нашей принцессы. Спасибо мужу за дочку», — подписала видео Александра.

О беременности звёздная наследница сообщила в октябре. Сейчас Стриженова счастлива в браке с мужчиной по имени Павел, за которого вышла замуж летом 2023 года.

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Александра Стриженова рассказала подробности рождения седьмого ребенка

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«Городская сумасшедшая приехала»: звёздный стилист не оценил образ Лены Лениной в Каннах
Стилист Данилов: Лене Лениной нужно было отказаться от необычной причёски
19 мая 2025, 11:58

Лена Ленина (Фото: Instagram*, @lenaleninaofficial)

Звёздный стилист Александр Данилов раскритиковал образ писательницы Лены Лениной на Каннском кинофестивале. Появление россиянки на красной дорожке наделало немало шума из-за её экстравагантной причёски. По мнению эксперта, Ленина уже ничем не может удивить публику, так как наряды пусть и разные, но очень похожи.
«Лене Лениной осталось только русский самовар надеть на голову, и тогда точно будет фурор. Мне кажется, когда она вылезает из машины в Каннах, говорят: „Опять эта городская сумасшедшая приехала“», — сообщил изданию «Страсти» Данилов.
Он считает, что Лениной не хватает стиля: стоит только надеть красивое платье, и «замысловатая» причёска уже не нужна.

Напомним, что на Каннском кинофестивале был замечен актёр Марк Эйдельштейн. Восходящая звезда мирового кино появился в классическом смокинге на красной дорожке.

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#кино
#фестиваль
#кинофестиваль
#стилист
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Стало известно, кто представит Россию на конкурсе «Интервидение»
Россию на конкурсе «Интервидение» представит SHAMAN
19 мая 2025, 11:30

Ярослав Дронов (Фото: Telegram/@shaman_channel)

Певец Ярослав Дронов (SHAMAN) представит Россию на конкурсе «Интервидение», сообщает Первый канал. Известно, что артисты поборются за звание лучшего из лучших и за суперприз в 300 тысяч евро.
Уточняется, что в «Интервидении-2025» ожидается свыше 20 государств, включая страны БРИКС (Южная Африка, Китай, Индия, Бразилия), СНГ, Латинская Америка, Азия, Африка.

Конкурс «Интервидение» изначально задумывали в качестве альтернативы «Евровидению», он проводился с 1956 года, а затем у него появилась глобальная цель в виде сотрудничества Востока и Запада. СССР дважды побеждал в «Интервидении». В 1978 году в нем победила Алла Пугачева, а два года спустя — Николай Гнатюк.

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#мир
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#звёзды
#шоу-бизнес
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Мари Краймбрери и DAVA впервые стали родителями
19 мая 2025, 11:15

Мари Краймбрери и DAVA (Фото: Инстаграм* @marikraimbrery)

Мари Краймбрери и DAVA впервые стали родителями. О радостном событии пара сообщила в соцсети.
«Теперь нас трое. Твое появление — это самый лучший день в нашей жизни. Когда мы смотрим на тебя, кажется, что в мире больше нет ничего невозможного. Оказывается, мы умеем любить еще сильнее. Вот так. Безусловно. Тихо. На весь мир», — подписали опубликованные снимки влюбленные.

Мари Краймбрери и DAVA (Фото: Инстаграм* @marikraimbrery)

Роды исполнительницы прошли в клиническом госпитале «Лапино».

Напомним, Давид Манукян и Мари Краймбрери официально оформили отношения в начале этого года. В феврале 2025 года Мари и Дава объявили, что ждут ребенка. Певица рассказала, что беременность вдохновляет её на новые творческие свершения и помогает переосмыслить жизненные приоритеты.

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