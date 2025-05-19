Стало известно, чем владеет сын Розы Сябитовой, который подвергся массовой критике после ток-шоу

Роза Сябитова (Фото: РИА Новости/ Екатерина Чеснокова)
У сына телеведущей Розы Сябитовой Дениса есть квартира в Москве и автомобиль LADA Granta 2018 года. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Денис является владельцем недвижимости, которая находится в районе Чертаново. Ее стоимость составляет около 10 млн рублей, а площадь — 40 кв.м. Также у сына главной свахи страны есть доля в трехкомнатной квартире в Савеловском районе Москвы за 25 млн рублей.
35-летний Денис владеет синим автомобилем LADA Granta 2018 года. За годы езды Денис нарушил ПДД всего лишь несколько раз и сразу же оплатил штрафы.
Согласно информации Telegram-канала, Денис не состоит в браке, он «все время проводит с матерью и не может связать двух слов».
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35-летний Денис владеет синим автомобилем LADA Granta 2018 года. За годы езды Денис нарушил ПДД всего лишь несколько раз и сразу же оплатил штрафы.
Согласно информации Telegram-канала, Денис не состоит в браке, он «все время проводит с матерью и не может связать двух слов».
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Екатерина Коршунова