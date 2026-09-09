«Хотелось сделать более живо»: скульптор раскрыл детали памятника родителям Филиппа Киркорова
Скульптор Белых рассказал, как создавали мемориал родителей Киркорова
Скульптор Валерий Белых рассказал о создании масштабного семейного мемориала родителей Филиппа Киркорова — Бедроса Филипповича и Виктории Марковны — на Троекуровском кладбище. По словам автора композиции, работа над памятником заняла больше года: всё это время команда вместе с артистом обсуждала эскизы и постепенно дорабатывала идею. Об этом сообщает Super.
С самого начала Киркоров хотел, чтобы мемориал не выглядел слишком мрачным. Первые варианты певцу не подошли, поэтому эскизы пришлось несколько раз менять, пока не появился проект, который его полностью устроил.
«Больше года ушло от первых эскизов. Нащупывали идеи. Сначала я сделал варианты, не очень понравились, сказали: надо ещё. Дорабатывали, пока не пришли к тому, что устроило Филиппа. Он не хотел, чтобы всё было чёрным или серым, просил сделать как-то более живо», — пояснил Белых.Основой композиции стал бразильский гранит «Титаниум» с выразительным пятнистым рисунком. Его дополнили коричневая бронза и зелёные каменные кулисы — благодаря такому сочетанию мемориал получился более светлым и необычным по цвету.
В центре композиции разместили символичную сцену с занавесом, украшенным звёздами, и луной. В неё также вписали цитату из песни Guarda che luna, которая имеет особое значение для Киркорова.
В итоге мемориал объединил в себе сразу несколько деталей, связанных с жизнью и творчеством артиста. Сам скульптор признаётся: задача была не просто создать памятник, а сделать его максимально личным и таким, каким его хотел видеть сам Филипп.