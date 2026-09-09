«Хотелось сделать более живо»: скульптор раскрыл детали памятника родителям Филиппа Киркорова

09 сентября 2026, 18:35

Скульптор Белых рассказал, как создавали мемориал родителей Киркорова

Филипп Киркоров (Фото: Instagram* / @fkirkorov)

Скульптор Валерий Белых рассказал о создании масштабного семейного мемориала родителей Филиппа Киркорова — Бедроса Филипповича и Виктории Марковны — на Троекуровском кладбище. По словам автора композиции, работа над памятником заняла больше года: всё это время команда вместе с артистом обсуждала эскизы и постепенно дорабатывала идею. Об этом сообщает Super.





С самого начала Киркоров хотел, чтобы мемориал не выглядел слишком мрачным. Первые варианты певцу не подошли, поэтому эскизы пришлось несколько раз менять, пока не появился проект, который его полностью устроил.





«Больше года ушло от первых эскизов. Нащупывали идеи. Сначала я сделал варианты, не очень понравились, сказали: надо ещё. Дорабатывали, пока не пришли к тому, что устроило Филиппа. Он не хотел, чтобы всё было чёрным или серым, просил сделать как-то более живо», — пояснил Белых.