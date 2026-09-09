Ксения Бородина взялась за красоту и бизнес: телеведущая стала совладелицей двух компаний
Ксения Бородина продолжает расширять свои бизнес-горизонты и теперь делает ставку на бьюти-индустрию. Телеведущая вошла в состав учредителей сразу двух компаний, связанных с продажей косметики и парфюмерии. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
Первый проект — ООО «8 Бьюти», которое специализируется на оптовой торговле парфюмерными и косметическими товарами. Генеральным директором компании является супруг Ксении Николай Сердюков.
Второй бизнес — ООО «Фрагранс Импорт КО». Компания работает в сфере розничной торговли через интернет, также связанной с бьюти-товарами.
Семейный дуэт решил не ограничиваться личными проектами и всерьёз заняться индустрией красоты.
Читайте также: *принадлежит Meta, запрещённой в России