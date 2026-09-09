Ксения Бородина взялась за красоту и бизнес: телеведущая стала совладелицей двух компаний

09 сентября 2026, 17:08

Ксения Бородина вошла в состав учредителей сразу двух бьюти-компаний

Ксения Бородина (Фото: Instagram* / @borodylia)

Ксения Бородина продолжает расширять свои бизнес-горизонты и теперь делает ставку на бьюти-индустрию. Телеведущая вошла в состав учредителей сразу двух компаний, связанных с продажей косметики и парфюмерии. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».