«Нас точно ничем не напугать»: Дава рассказал об испытании отношениями

25 декабря 2025, 11:50

Дава заявил, что ремонт только укрепил его брак с Мари Краймбрери

Дава и Мари Краймбрери (Фото: Instagram* / @dava_m)

Дава (настоящее имя — Давид Манукян) рассказал, что их отношения с Мари Краймбрери успешно выдержали одно из самых сложных испытаний для любой пары — совместный ремонт.





В личном блоге артист с юмором отметил, что обустройство квартиры прошло без конфликтов и не повлияло на гармонию в семье.



По словам Давы, если им удалось сохранить спокойствие и взаимопонимание в процессе ремонта, то с остальными трудностями они точно справятся.





«Мы не расстались после ремонта в квартире, так что нас точно больше ничем не испугать», — пошутил он.