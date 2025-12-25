«Нас точно ничем не напугать»: Дава рассказал об испытании отношениями
Дава заявил, что ремонт только укрепил его брак с Мари Краймбрери
Дава (настоящее имя — Давид Манукян) рассказал, что их отношения с Мари Краймбрери успешно выдержали одно из самых сложных испытаний для любой пары — совместный ремонт.
В личном блоге артист с юмором отметил, что обустройство квартиры прошло без конфликтов и не повлияло на гармонию в семье.
По словам Давы, если им удалось сохранить спокойствие и взаимопонимание в процессе ремонта, то с остальными трудностями они точно справятся.
«Мы не расстались после ремонта в квартире, так что нас точно больше ничем не испугать», — пошутил он.Сейчас супруги сосредоточены на семейной жизни и воспитании дочери Николь, которая родилась в мае этого года. При этом пара по-прежнему предпочитает не показывать ребёнка публике и бережно относится к личному пространству своей семьи.