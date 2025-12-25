Достижения.рф

«Нельзя столько врать»: Светлана Сильваши отреагировала на интервью Елены Товстик

Сильваши опровергла утверждения Елены Товстик о принуждении со стороны Гордон
Светлана Сильваши (Фото: Instagram* @silvashi_officiel)

Светлана Сильваши в личном блоге прокомментировала недавнее интервью Елены Товстик у Ксении Собчак.



Сильваши, которая известна, как жена пластического хирурга Тимура Хайдарова, заявила, что является свидетелем событий, которые обсуждались в эфире.

«За свои интервью Елена получала гонорары и говорить о том, что её заставляла Гордон — сейчас смешно. Мой личный совет Елене: побольше веры и покаяния у духовного отца, с которым я тебя познакомила в самом начале», — написала бизнесвумен.
Кроме того, девушка напомнила, что Елена ранее отзывала доверенность после получения денег, а затем просила коллег о поддержке. По её информации, существовала договорённость о прекращении публичных обсуждений личности Товстик и сосредоточении на основной деятельности, которую, как утверждает Светлана, та не выполнила.

О себе Сильваши добавила, что извлекла жизненные уроки из этой ситуации и действовала искренне.

