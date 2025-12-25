«Нельзя столько врать»: Светлана Сильваши отреагировала на интервью Елены Товстик
Сильваши опровергла утверждения Елены Товстик о принуждении со стороны Гордон
Светлана Сильваши в личном блоге прокомментировала недавнее интервью Елены Товстик у Ксении Собчак.
Сильваши, которая известна, как жена пластического хирурга Тимура Хайдарова, заявила, что является свидетелем событий, которые обсуждались в эфире.
«За свои интервью Елена получала гонорары и говорить о том, что её заставляла Гордон — сейчас смешно. Мой личный совет Елене: побольше веры и покаяния у духовного отца, с которым я тебя познакомила в самом начале», — написала бизнесвумен.Кроме того, девушка напомнила, что Елена ранее отзывала доверенность после получения денег, а затем просила коллег о поддержке. По её информации, существовала договорённость о прекращении публичных обсуждений личности Товстик и сосредоточении на основной деятельности, которую, как утверждает Светлана, та не выполнила.
О себе Сильваши добавила, что извлекла жизненные уроки из этой ситуации и действовала искренне.