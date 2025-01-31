«Не понимаем, почему»: Хилькевич о проблемах со здоровьем у своих детей

Анна Хилькевич (Фото: соцсети)
Актриса Анна Хилькевич активно ходит с детьми по врачам, проверяя их здоровье. Соответствующее видео публикует издание Peopletalk. Уточняется, что селебрити пришла на прием со своей дочерью Арианной для исследования желудка.
«Что я могу сказать, у нас все хорошо, узи хорошее, поджелудочная в порядке, камней в почках нет. Почему тошнит, мы не понимаем», — сказала Хилькевич на кадрах.Она резюмировала, что желудок Арианны в полном порядке. На записи также можно увидеть, что ее дочке не нравится, что мама делится происходящим с подписчиками.
«Мама, ну перестань уже», — говорит Арианна.
Ранее стало известно, в чем призналась Виолетта Чиковани. Подробности в нашем материале.
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