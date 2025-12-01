«Хотите, чтобы она умерла?!»: Ксения Бородина встала на защиту Ларисы Долиной

01 декабря 2025, 16:33

Телеведущая Ксения Бородина осудила хейт в адрес певицы Ларисы Долиной

Ксения Бородина (Фото: Instagram* / @borodylia)

Ларису Долину продолжают атаковать в социальных сетях после скандала с продажей квартиры, однако не все согласны с таким агрессивным отношением.





Телеведущая Ксения Бородина в соцсетях выразила резкое несогласие с потоками негативных комментариев и публичным хейтом в адрес народной артистки.





«Долина не моя приятельница и не моя любимая певица, но вот этот адский хейт, как вы считаете, справедлив? Перебора в нём не чувствуется? Ещё чуть-чуть и если бы разрешён был костер посреди площади, то она бы там уже горела! Это как?! Она виновата! Поступила несправедливо! Но вы хотите чего?! Чтобы она умерла от сердечного приступа с вашими высказываниями?!» — написала Бородина.