«Хотите, чтобы она умерла?!»: Ксения Бородина встала на защиту Ларисы Долиной
Телеведущая Ксения Бородина осудила хейт в адрес певицы Ларисы Долиной
Ларису Долину продолжают атаковать в социальных сетях после скандала с продажей квартиры, однако не все согласны с таким агрессивным отношением.
Телеведущая Ксения Бородина в соцсетях выразила резкое несогласие с потоками негативных комментариев и публичным хейтом в адрес народной артистки.
«Долина не моя приятельница и не моя любимая певица, но вот этот адский хейт, как вы считаете, справедлив? Перебора в нём не чувствуется? Ещё чуть-чуть и если бы разрешён был костер посреди площади, то она бы там уже горела! Это как?! Она виновата! Поступила несправедливо! Но вы хотите чего?! Чтобы она умерла от сердечного приступа с вашими высказываниями?!» — написала Бородина.Ксению поддержали и другие знаменитости. Продюсер Иосиф Пригожин отметил, что певица «оказалась в роли распятого Христа, которого все пытаются забить камнями», а Григорий Лепс подчеркнул, что «не надо в это дело лезть, она — сильная женщина».