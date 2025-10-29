«Хотите — ловите блох»: Дмитрий Дибров отреагировал на травлю бывшей жены

29 октября 2025, 17:12

Дмитрий Дибров выступил в защиту бывшей жены после её интервью о разводе

Дмитрий Дибров (Фото: Instagram* @polinadibrova)

Телеведущий Дмитрий Дибров высказался в защиту своей бывшей жены Полины после её интервью о разводе. Он сделал это в эфире шоу Юлии Прудько.





Дмитрий и Полина Дибровы расторгли брак в 2025 году после многолетней совместной жизни. После расставания Полина дала развёрнутое интервью о жизни с телеведущим, что вызвало негативную реакцию в её адрес. Дибров решил поддержать экс-супругу.

«Некоторые Полину осуждают, ну и меня-то ведь не превозносят, потому что я для них что-то совсем непонятное. А другие, наоборот, превозносят её преимущества. А её достоинства ясны: она красива, и этим всё сказано. Правда, некоторые ловят какие-то блохи в её интервью… Ребят, я не знаю, но хотите — ловите», — высказался он.

