«Семью разрушили деньги»: стало известно, из-за чего внук Пугачёвой развёлся с женой

Никита Пресняков развёлся с Алёной Красновой из-за денег
Никита Пресняков и Алёна Краснова (Фото: Instagram* / @npresnyakov)

34‑летний Никита Пресняков теперь официально свободен: его брак с моделью Алёной Красновой распался после восьми лет совместной жизни. По данным NEWS.ru со ссылкой на инсайдеров, инициатором развода стала супруга, которая вернулась в Россию.



По информации источников, причина расставания заключалась в финансовых вопросах. Краснова, выросшая в семье бизнесмена, привыкла к комфортной и роскошной жизни. Первые годы супруги жили в США, где Никита пытался строить карьеру, а Алёна тратила больше, чем он мог зарабатывать.

«Семью разрушили деньги, а не быт», — отметил источник.
Он пояснил, что именно финансовые разногласия стали решающим фактором в решении Красновой расторгнуть брак. Официальных комментариев от самой пары пока не поступало.
Софья Метелева

