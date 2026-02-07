«Семью разрушили деньги»: стало известно, из-за чего внук Пугачёвой развёлся с женой

07 февраля 2026, 22:34

Никита Пресняков развёлся с Алёной Красновой из-за денег

Никита Пресняков и Алёна Краснова (Фото: Instagram* / @npresnyakov)

34‑летний Никита Пресняков теперь официально свободен: его брак с моделью Алёной Красновой распался после восьми лет совместной жизни. По данным NEWS.ru со ссылкой на инсайдеров, инициатором развода стала супруга, которая вернулась в Россию.





По информации источников, причина расставания заключалась в финансовых вопросах. Краснова, выросшая в семье бизнесмена, привыкла к комфортной и роскошной жизни. Первые годы супруги жили в США, где Никита пытался строить карьеру, а Алёна тратила больше, чем он мог зарабатывать.





«Семью разрушили деньги, а не быт», — отметил источник.