Достижения.рф

«Я однолюб»: Дима Билан сообщил, что сейчас влюблён

Дима Билан признался в любви и заинтриговал поклонниц
Дима Билан (Фото: Instagram* / @bilanofficial)

Дима Билан заинтриговал поклонников неожиданным признанием. Об этом сообщает Super.



На сцене Big Love Show певец рассказал, что сейчас находится в состоянии влюблённости, подчеркнув, что к чувствам относится серьёзно и по-старинке.

Артист отметил, что не склонен разбрасываться эмоциями и предпочитает глубокие, долгие отношения.

«Можно сказать, я однолюб. Я достаточно редко влюбляюсь, но на очень долго», — поделился Билан.
На прямой вопрос о том, влюблён ли он сейчас, певец ответил утвердительно, добавив загадочное «всегда». Подробностей артист раскрывать не стал, чем лишь усилил интригу вокруг своей личной жизни.

Читайте также:

*принадлежит Meta, запрещённой в России
Софья Метелева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0