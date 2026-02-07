«Я однолюб»: Дима Билан сообщил, что сейчас влюблён
Дима Билан признался в любви и заинтриговал поклонниц
Дима Билан заинтриговал поклонников неожиданным признанием. Об этом сообщает Super.
На сцене Big Love Show певец рассказал, что сейчас находится в состоянии влюблённости, подчеркнув, что к чувствам относится серьёзно и по-старинке.
Артист отметил, что не склонен разбрасываться эмоциями и предпочитает глубокие, долгие отношения.
«Можно сказать, я однолюб. Я достаточно редко влюбляюсь, но на очень долго», — поделился Билан.На прямой вопрос о том, влюблён ли он сейчас, певец ответил утвердительно, добавив загадочное «всегда». Подробностей артист раскрывать не стал, чем лишь усилил интригу вокруг своей личной жизни.