«Я однолюб»: Дима Билан сообщил, что сейчас влюблён

07 февраля 2026, 22:57

Дима Билан признался в любви и заинтриговал поклонниц

Дима Билан (Фото: Instagram* / @bilanofficial)

Дима Билан заинтриговал поклонников неожиданным признанием. Об этом сообщает Super.





На сцене Big Love Show певец рассказал, что сейчас находится в состоянии влюблённости, подчеркнув, что к чувствам относится серьёзно и по-старинке.



Артист отметил, что не склонен разбрасываться эмоциями и предпочитает глубокие, долгие отношения.





«Можно сказать, я однолюб. Я достаточно редко влюбляюсь, но на очень долго», — поделился Билан.