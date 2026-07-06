В сети обсуждают роман Алины Загитовой: предполагаемого избранника называют несвободным
Вокруг личной жизни Алины Загитовой разгорелись новые обсуждения. После того как фигуристка недавно намекнула на новые отношения, пользователи соцсетей попытались выяснить, кто стал её избранником.
По информации, распространяющейся в сети, предполагаемым возлюбленным спортсменки может быть 26-летний мужчина по имени Артём. При этом утверждается, что он состоит в браке и воспитывает ребёнка.
Telegram-канал OKB News опубликовал скриншот из социальных сетей женщины, которую называют супругой Артёма. В опубликованном комментарии она утверждает, что между её мужем и Загитовой якобы были отношения. Кроме того, автор сообщения заявила, что это якобы не первый случай, когда спортсменке приписывают роман с женатым мужчиной.
На данный момент эти утверждения не получили независимого подтверждения. Сама Алина Загитова не комментировала появившуюся информацию и не делала публичных заявлений по поводу слухов. Несмотря на это, в её социальных сетях продолжают появляться комментарии пользователей, которые требуют от фигуристки объяснений.
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