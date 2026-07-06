В сети обсуждают роман Алины Загитовой: предполагаемого избранника называют несвободным

06 июля 2026, 13:42

Алину Загитову заподозрили в романе с женатым мужчиной

Алина Загитова (Фото: Instagram* / @azagitova)

Вокруг личной жизни Алины Загитовой разгорелись новые обсуждения. После того как фигуристка недавно намекнула на новые отношения, пользователи соцсетей попытались выяснить, кто стал её избранником.