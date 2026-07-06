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В сети обсуждают роман Алины Загитовой: предполагаемого избранника называют несвободным

Алину Загитову заподозрили в романе с женатым мужчиной
Алина Загитова (Фото: Instagram* / @azagitova)

Вокруг личной жизни Алины Загитовой разгорелись новые обсуждения. После того как фигуристка недавно намекнула на новые отношения, пользователи соцсетей попытались выяснить, кто стал её избранником.



По информации, распространяющейся в сети, предполагаемым возлюбленным спортсменки может быть 26-летний мужчина по имени Артём. При этом утверждается, что он состоит в браке и воспитывает ребёнка.

Telegram-канал OKB News опубликовал скриншот из социальных сетей женщины, которую называют супругой Артёма. В опубликованном комментарии она утверждает, что между её мужем и Загитовой якобы были отношения. Кроме того, автор сообщения заявила, что это якобы не первый случай, когда спортсменке приписывают роман с женатым мужчиной.

На данный момент эти утверждения не получили независимого подтверждения. Сама Алина Загитова не комментировала появившуюся информацию и не делала публичных заявлений по поводу слухов. Несмотря на это, в её социальных сетях продолжают появляться комментарии пользователей, которые требуют от фигуристки объяснений.

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Софья Метелева

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